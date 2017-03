První zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 15. března v Liberci. Petr Kadlec z Plzně.

První zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 15. března v Liberci. Petr Kadlec z Plzně. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejový obránce Petr Kadlec z Plzně je novým rekordmanem extraligy v počtu startů. Čtyřicetiletý bek dnes v Liberci nastoupil k 1210. zápasu v nejvyšší soutěži a překonal Františka Ptáčka, který v současné době hraje v prvoligovém Kladně.

Odchovanec pražské Slavie převážnou část kariéry strávil v mateřském klubu, se kterým získal i dva mistrovské tituly. V roce 2014 odešel do Plzně, za kterou hraje dodnes. V extralize debutoval 13. října 1995 při domácí výhře nad Kometou Brno 5:1. V domácí nejvyšší soutěži od té doby působí nepřetržitě.

V aktuální sezoně Kadlec překonal hned několik milníků. Nejprve odehrál jubilejní 1200. zápas, poté v rozhodujícím pátém duelu předkola play off proti Plzni vyrovnal Ptáčkův počet startů a dnes se v čele osamostatnil.

Vždy tvrdil, že jej podobné statistické rekordy příliš nezajímají. "Na zádech to číslo napsané mít nebudete. Moje osobní rekordy, statistiky, starty, nahrávky neřeším. Jde z toho snad jen vidět, že už jsem starý. Navíc nebilancuju, mám ještě smlouvu," řekl Kadlec.

"Nepřemýšlím nad tím," prohlásil po prohře 1:3 v úvodním čtvrtfinále. "Teď jsme v Liberci a potřebujeme uhrát nějaké zápasy. Jestli mám 1200 zápasů, na to nekoukám. Rozhodně si neřeknu: 'Jé, odehrál jsem 1200 zápasů. Co bylo nejlepší?' Takhle to nefunguje. Myslím jen na další čtvrteční utkání, které potřebujeme vyhrát," uvedl Kadlec.

Přehled hokejistů s nejvyšším počtem startů v domácí nejvyšší soutěži:

1. Petr Kadlec (Plzeň, Slavia) 1210 zápasů, 2. František Ptáček (Sparta Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Kometa Brno) 1209, 3. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) 1156, 4. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 5. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 6. Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Kometa Brno, Zlín) 1102, 7. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1069, 8. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 9. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 10. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035.