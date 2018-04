Plzeň - Útočníka Václava Kadlece hodně mrzelo, že Sparta ve šlágru 24. ligového kola v Plzni neudržela dvoubrankový náskok a po nezvládnutých standardních situacích remizovala 2:2. Pětadvacetiletému fotbalistovi udělal radost alespoň první gól v nejvyšší soutěži od loňského listopadu a věří ve své střelecké probuzení.

"Po tom vedení to určitě bereme jako zklamání, protože víceméně to byly dvě neuhlídané standardky a stálo nás to tři body," řekl Kadlec po utkání novinářům.

Už v deváté minutě otevřel skóre po souhře s kapitánem Josefem Šuralem. "Je to paradox, že člověk dá gól z těžké pozice, kdy to nebylo jednoduché zakončení, a v některých zápasech mi to z větších šancí nepadlo. Jsem samozřejmě rád, série bez gólu byla dlouhá a mohu doufat, že góly teď přijdou," uvedl autor čtyř ligových zásahů v sezoně.

Tři minuty po něm zvýšil Srdjan Plavšič, ale domácí do poločasu snížili díky Radimu Řezníkovi a v 52. minutě z dalšího rohu vyrovnal Tomáš Hořava. Podle Kadlece však podali Letenští proti Plzni lepší výkon než v březnovém derby, v němž doma ztratili poločasový náskok 3:0 a také jen remizovali.

"Určitě je to rozdíl, protože Slavia nás druhou půli jednoznačně přehrávala a dneska zápas byl vyrovnaný. Ale rozhodly jejich standardky, které výborně kopali a my jsme tu osobní obranu neuhlídali," mínil šestnáctinásobný reprezentant. "Sám vím, že je hodně těžké uhlídat soupeře, stává se to i lepším hráčům. Ale samozřejmě se to musí stávat co nejmíň," přidal Kadlec.

Podle něj Sparta do zápasu nevstoupila aktivně kvůli tomu, že vedoucí Plzeň se na jaře trápí a v minulém kole utrpěla debakl 2:5 na hřišti Bohemians 1905. "Určitě to nebylo kvůli tomu, že jsou na tom nějak hůř a neměli výsledky. Každý zápas zkoušíme aktivitu od úvodní minuty. Nebylo to přímo na Plzeň," konstatoval Kadlec.

Před utkáním ani neřešil, že svěřenci Pavla Hapala mohli v případě výhry nad Viktorií poskočit na třetí místo tabulky. Po remíze zůstali šestí. "Osobně jsem to úplně nesledoval, jak by se to vyvíjelo. Já se podívám vždycky až po tom kole," přiznal bývalý hráč Frankfurtu či Midtjyllandu.

Sparta v páteční předehrávce přivítá čtvrtý Jablonec, který v jarní části sezony ještě neprohrál a z osmi kol šestkrát zvítězil. "Víme, že hrajou dobře, i teď s Olomoucí (0:0) měli řadu šanci a měli vyhrát. Přijedou k nám plní sebevědomí, ale myslím, že je v našich silách vyhrát," prohlásil Kadlec.