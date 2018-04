Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno, 7. dubna 2018 v Plzni. Zklamaní hokejisté Plzně.

Plzeň - Obrovské zklamání se zračilo ve tváři kapitána plzeňských hokejistů Petra Kadlece po semifinálovém vyřazení s Kometou Brno. Škodě skončila sezona těsně před bojem o extraligový trůn a jednačtyřicetiletý pražský rodák nevěděl, zda úspěch v podobě vítězství v základní části soutěže pro něho nebyl posledním v kariéře.

Dvojnásobný extraligový šampion se Slavií z let 2003 a 2008 si přes porážku rozšířil medailovou sbírku, která vedle titulů čítá tři stříbra a pět bronzů. Jenže cítil, že třetí místo je pro plzeňské mužstvo málo.

"Prohrajete zápas, celou sérii a nejdete do finále... Je hrozně hezký mít bronz, ale když si vezmu, jak to mužstvo šlapalo, jak kluci hráli a mladí se zlepšovali, tak je to jen taková cena útěchy. A je mi to hrozně líto i za ně, že si finále nezahrajeme," řekl novinářům Kadlec.

Zklamání mu šlo snadno číst ze zarostlé tváře. "Prohráli jsme znovu doma a tím i celou sérii. Tým sice skvěle šlapal celou sezonu a mohl jít dál, jenže Brno nás vyškolilo. Je to zkušené mužstvo, co využívalo našich chyb a my jsme se s tím nedokázali vypořádat," připustil Kadlec.

Jeho tým byl ofenzivním suverénem základní části. Západočeši stihli za 52 zápasů nastřádat 172 vstřelených branek, tedy v průměru přes 3,3 gólu na zápas. Jenže v play off se hraje jinak a pocítila to i Škoda. Lehkost v zakončení zmizela.

Plzeňští se ani jedinkrát v semifinále nepřehoupli přes hranici dvou vstřelených gólů, a to i přesto, že třikrát z pěti utkání hráli doma. "Kometa byla naopak efektivní. V pátém utkání jsme dostali jako první gól, pak nás vyrovnání vrátilo do hry, ale oni měli další dvě šance a z toho se dostali až na 3:1. Ten konec první třetiny asi rozhodl," řekl Kadlec.

Zlomových momentů pro celou sérii by ale našel víc. "Doma jsme na začátku nevyhráli ani jeden ze dvou zápasů. Pak třetí utkání v Brně jsme hráli sice dobře, ale nedotáhli jsme ho do konce a dostali v závěru gól, těch okamžiků by šlo vyzdvihnout víc," konstatoval Kadlec.

Jak reálně vypadá možnost pokračovat v kariéře, zatím nevěděl. "Teď vůbec netuším, fakt nevím. Teprve jsme dohráli, musím si to srovnat v hlavě. Celá ta moje sezona byla divná. Zranění, co se mi vždy vyhýbala, tak jsem měl teď dvě takové. A dostávat se zpátky do formy není snadné, natož pak dvakrát za sezonu," řekl Kadlec.