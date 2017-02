Varšava - Bývalý polský premiér Donald Tusk nemůže v žádném případě počítat s tím, že Polsko podpoří jeho setrvání ve funkci předsedy Evropské rady. Uvedl to dnes předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Podle listu The Financial Times usiluje polský kabinet o to, aby Tuska v čele Evropské rady nahradil europoslanec Jacek Saryusz-Wolski. Šéfka úřady vlády to označila za spekulace.

Mandát předsedy Evropské rady vyprší Tuskovi v květnu. Zda zůstane šéfem unijních summitů i v druhém funkčním období, nebo jej nahradí někdo jiný, by mělo být jasné už příští týden, kdy se představitelé osmadvaceti členských zemí Evropské unie sejdou na vrcholné schůzce v Bruselu.

"Donald Tusk je politikem, který porušuje základní pravidla Evropské unie," řekl dnes předseda PiS Kaczyński, který je dlouholetým politickým rivalem Tuska, někdejšího předsedy nyní opoziční Občanské platformy (PO). "Ten, kdo porušuje taková pravidla, nemůže být zkrátka předsedou Evropské rady a nemůže v žádném případě počítat s tím, že bychom ho podpořili, nebo neměli námitky," dodal konzervativní politik na tiskové konferenci.

Podle listu The Financial Times (FT), který se odvolává na dva informované zdroje z diplomacie, zjišťovala premiérka Beata Szydlová v posledních dnech u ostatních evropských státníků, jak by se stavěli k nahrazení Tuska europoslancem Jackem Saryuszem-Wolským. Podporu Polsku ve snaze zbavit se Tuska vyjádřilo podle FT pouze Maďarsko.

V polské televizi TVN24 označila šéfka úřadu vlády premiérky Szydlové Beata Kempaová informace britského listu o snaze Varšavy zbavit se Tuska za "spekulace". Různé konzultace na téma obsazení postu předsedy Evropské rady podle ní nicméně kolují "po celé Evropě".

Saryusz-Wolski není členem vládní PiS, ale Tuskovy OP. Europoslancem je od vstupu Polska do EU v roce 2004. Od nástupu Kaczyńského PiS k moci ale podle FT usiloval o sblížení s touto konzervativní stranou.

Kdyby se proti svému bývalému premiérovi nepostavilo Polsko, bylo by prodloužení Tuskova mandátu pouze formalitou, uvedl list FT. Šéfové států a vlád si jej totiž údajně cení za to, jak se mu podařilo zvládat nelehké období krizí, kterým EU v posledních letech čelila včetně krize migrační, řecké dluhové či krize, která nastala po rozhodnutí Británie opustit evropský blok.

Tusk oznámil svou opětovnou kandidaturu na předsedu Evropské rady v polovině února. Joseph Muscat, premiér Malty, která nyní předsedá EU, vyzval prezidenty a předsedy vlád členských zemí, aby své případné další nominace oznámili do nadcházejícího summitu EU. Podle deníku Gazeta Wyborcza dosud žádný stát svého vlastního kandidáta nenavrhl. Šéfové států a vlád členských zemí se v Bruselu sejdou 9. března.