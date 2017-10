Ilustrační foto - Skupina Kabát vstoupila 19. června večerním koncertem v domovských Teplicích do poslední části letošního turné. Do budoucna zvažuje návrat k menším komornějším koncertům.

Ilustrační foto - Skupina Kabát vstoupila 19. června večerním koncertem v domovských Teplicích do poslední části letošního turné. Do budoucna zvažuje návrat k menším komornějším koncertům. ČTK/Zavoral Libor

Chomutov - V chomutovské SD Aréně začne dnes večer turné skupiny Kabát. Kapela v říjnu a listopadu plánuje vystoupení v 17 velkých hokejových halách v České republice a dvě na Slovensku. Na fanoušky čeká nejen poslední řadové album DO pekla/Do nebe, ale i největší hity skupiny.

Na velké samostatné turné se Kabát vrací po dvou letech. Kapela se na něj chystala několik týdnů. Od poloviny srpna zkoušela v domovských Teplicích, později se s celou zvukovou technikou a zvukaři přesunula do skladů Pink Panther Agency. "Je to již zavedený model, a umožňuje to odladit všechny potřebné technologie, abychom se co nejvíce s předstihem vyhnuli případným potížím," informuje Kabát na svém webu.

Jedenáctinásobný Český slavík chystá show s pódiem uprostřed hrací plochy, které nabízí možnost stání přímo v srdci samotné scény. Vždy den před téměř každým koncertem čeká fanoušky autogramiáda. Z Chomutova se skupina přesune do Karlových Varů, kde vystoupí v sobotu. Dvě zastávky čekají kapelu v polovině listopadu na Slovensku, jedna v Bratislavě, druhá v Košicích. Turné Kabát zakončí 28. listopadu v pražské O2 Areně.

Skupina již přes dvacet let hraje v sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). První album Má ji motorovou kapela vydala v roce 1991.