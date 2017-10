Jihlava - Hattrick během úvodních 22 minut v podání Jevgenije Kabajeva přinesl fotbalistům Bohemians Praha 1905 výhru 4:2 v duelu 11. kola první ligy na hřišti Jihlavy. Ta na nejrychleji nastřílené tři góly od úvodního hvizdu v historii soutěže dokázala odpovědět brankou Petra Tlustého, ale Rudolf Reiter vrátil hostům tříbrankový náskok. Davis Ikaunieks už jen z penalty snížil.

Bohemians, kteří dosud měli nejhorší útok ligy, tak poprvé od dubna 2008 nastříleli v nejvyšší soutěž více než tři branky a v neúplné tabulce poskočili na šesté místo. Jihlava naopak zůstala poslední a Klokany ani na devátý pokus neporazila.

Kouč Bohemians Hašek poslal do zápasu totožnou sestavu, která v minulém kole v Ďolíčku dokázala vybojovat tři body proti ostravskému Baníku. V útoku opět nastoupil Kabajev, o kterém trenér Hašek prohlašoval, že má velkou formu. A ruský útočník to potvrdil. Už v deváté minutě využil Urblíkovu chybu v rozehrávce a šel sám na gólmana Hanuše. Vůbec první střela v utkání skončila v síti.

Vysočina inkasovala i z druhé střely na branku, která přišla opět z kopačky Kabajeva po čtvrthodině hry. Střelec hostí využil špatné komunikace jihlavských stoperů při centrovaném balónu a střelou na vzdálenější tyč poslal svůj tým do dvoubrankového vedení.

Kabajev zkompletoval svůj hattrick v 22. minutě a postaral se tak o rekord ligy. Dosud nikdo od úvodního hvizdu tak rychle třikrát neskóroval. Nejrychlejší hattrick v historii však má na svědomí sparťan Horst Siegl, který v roce 1994 třikrát skóroval do sítě Dukly v rozmezí mezi 80. a 88. minutou.

Devět minut po přestávce se Kabajev proměnil v nahrávače. Natáhl na sebe oba stopery a do sóla vysunul Maška, jehož střelu vyrazil Hanuš na roh. Vysočina se dočkala snížení v 60. minutě, kdy přihrávku Ikauniekse poslal z voleje přesně k pravé tyči těsně za hranicí vápna střílející Tlustý.

Sedmnáct minut před koncem mohl snížit na rozdíl jedné branky Ikaunieks, ale z malého vápna nastřelil jen brankáře Fryštáka. Hned z protiútoku se prosadili Klokané, když střídající Reiter navázal na svůj premiérový ligový zásah z minulého kola.

V 90. minutě po faulu Jindřiška na Rabušice korigoval na konečných 2:4 z penalty svým čtvrtým gólem v sezoně Ikaunieks.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Vstup do utkání jsme měli do prvního inkasovaného gólu slušný. Na našich hráčích bylo vidět odhodlání. Svými hrubými chybami jsme ale posadili soupeře do sedla. Od toho se odvíjel průběh celého prvního poločasu. Pro druhý poločas bylo naším cílem kontaktním gólem zápas soupeři ještě znepříjemnit. To se povedlo, bohužel další šanci nevyužil Ikaunieks a z brejku soupeř rozhodl."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Chtěli jsme zodpovědně bránit, snažili jsme se hrát na rychlé brejky, což se nám v duelu maximálně dařilo hattrickem Kabajeva, ke kterému mu gratuluji. Po přestávce jsme nechtěli nechat soupeře nadechnout kontaktním gólem, bohužel se to stalo. Zlomová, byla 73. minuta, kdy Fryšták vychytal soupeře a Reiter z protiútoku rozhodl. Potom bylo cítit, že čtvrtá branka vzala soupeři chuť. V zápase jsme tahali za delší konec provazu a zaslouženě zvítězili."

Vysočina Jihlava - Bohemians Praha 1905 2:4 (0:3)

Branky: 60. Tlustý, 90. Ikaunieks z pen. - 9., 16. a 22. Kabajev, 73. Reiter. Rozhodčí: Hrubeš - Pelikán, Myška. ŽK: Luts (Boh.). Diváci: 3360.

Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Tlustý, Krejčí, Mišůn (20. Nový) - Vaculík, Urblík (78. Daníček) - Fulnek, Zoubele (46. Rabušic), Popovič - Ikaunieks. Trenér: Kopecký.

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek ml. - Vaníček (83. Jirásek), Mašek, Luts (46. Reiter) - Kabajev (75. Nečas). Trenér: Hašek st.