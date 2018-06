Praha - K žalobě sdružení Eurocoal a dalších evropských firem proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce, se přidala také hnědouhelná elektrárna Chvaletice z holdingu Seven Energy podnikatele Pavla Tykače. ČTK to dnes řekla mluvčí holdingu Gabriela Sáričková Benešová. Elektrárna je vedlejším účastníkem řízení podobně jako elektrárna Počerady ze skupiny ČEZ, která svoje přidání ke stejné žalobě potvrdila v pondělí. Vláda přitom v lednu rozhodla, že Česko jako stát se k podobné žalobě ze strany Polska nepřipojí.

"Pro stávající často již zmodernizované provozy by další snížení emisí o procenta znamenalo významné dodatečné náklady až v řádu stovek milionů korun s malým dopadem na snížení celkových celorepublikově sledovaných emisí," řekla dnes ČTK Sáričková Benešová. "Není moudré, abychom se takto násilně a rychle zbavovali současných často již zmodernizovaných uhelných provozů, bez znalosti a sledování vývoje zdrojové základny ve střední Evropě a zejména Německu na příštích 10 až 15 let. Čekáme na vyjádření soudního dvora EU v Lucembursku," dodala. Pro některé nařizované hodnoty podle ní neexistují ani spolehlivé měřicí přístroje.

Mluvčí ČEZ Roman Gazdík v pondělí uvedl, že důvod přidání se elektrárny Počerady k žalobě je čistě formální, jelikož vedlejší účastník má bezodkladný přístup ke spisu, a tedy i k informacím, které mají přímý a okamžitý dopad na řízení uhelných aktiv. Účasti Počerad v řízení musí podle něj nicméně předcházet kladné rozhodnutí evropského tribunálu o přípustnosti samotné žaloby. Ekologické organizace v pondělí krok ČEZ ostře kritizovaly.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v materiálu pro lednové rozhodnutí vlády tvrdilo, že se jeví jako vhodné se přidat k polské žalobě. Záměr kritizovaly ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace kvůli tomu vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) s návrhem MPO zásadně nesouhlasilo také ministerstvo životního prostředí.

MPO se v materiálu mimo jiné odvolávalo na odhady technické pracovní skupiny, ve které jsou zastoupeni provozovatelé klíčových energetických provozů ČR. Ta tvrdí, že předpokládané náklady zavedení limitů podle rozhodnutí Bruselu povedou k navýšení už uskutečněných investic do ekologických opatření v průmyslu zhruba o 15 až 20 miliard korun. Kabinet ale nakonec rozhodl, že Česko se k žalobě nepřidá. Oborové podnikatelské svazy byly rozhodnutím zklamány.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Její instalovaný výkon činí 820 megawattů (MW). Holding Seven Energy zastřešuje firmy finančníka Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. Společnost Severní energetická (Sev.en) koupila elektrárnu Chvaletice od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Tykač je podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes šestým nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 31 miliard korun.