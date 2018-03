Brno - Kapitán hokejistů Plzně Petr Kadlec považuje zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy za skvělý výsledek a zároveň ocenění práce celého týmu. Současně připomíná, že za dva týdny začne vrchol sezony, kterým budou zápasy play off.

"Navzájem jsme si pogratulovali. Máme v týmu hodně mladých kluků, pro které je tento výsledek povzbuzením. A také jsme si hned řekli, že tím to skončilo. To hlavní nás teprve čeká," řekl jednačtyřicetiletý Kadlec novinářům po dnešním zápase v Brně, který Indiáni vyhráli v zápase bohatém na zvraty 5:4 po samostatných nájezdech.

Indiáni vstoupili do utkání hodně rozpačitě. Soupeři nabídli čtyři přesilovky, kterými získal převahu. "Tím jsme dostali Brno do hry. Něco jsme si po první třetině v šatně řekli. Trochu jsme zvýšili hlas. Nejen my zkušení, ale i trenéři," poznamenal Kadlec. Bouřka pomohla. Ve druhé třetině se představila zcela jiná Plzeň.

"Tato část byla z naší strany skvělá. Hráli jsme jednoduše, dávali si rychle puky. Výsledek jsme čtyřmi góly otočili," uvedl obránce Indiánů.

Jenže o náskok hosté rychle přišli. "Bohužel jsme ve třetí třetině udělali hloupé chyby a nepohlídali si výsledek. Samozřejmě nás to mrzí. Jestli chceme uspět v play off, tak by se nám to nemělo stávat. Takové obraty si nemůžeme dovolit. I z pohledu hry," zhodnotil nepovedenou část utkání Kadlec.

Podle jeho názoru se na výkonu Indiánů v první třetině odrazila dlouhá přestávka. "Odehráli jsme dva lehčí zápasy ve Švýcarsku. Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do hry. V první třetině jsme byli zakřiknutí," tvrdil Kadlec.

Prezidentský pohár současně posunul Plzeň do příštího ročníku Ligy mistrů. "To nyní nevnímáme, je to až za dlouho. Nyní máme před sebou jiné cíle. Nesmíme usnout na vavřínech. Sezona teprve začíná. A my se musíme dobře připravit na play off," dodal plzeňský obránce.