Santiago de Chile - Organizátoři papežovy cesty do Chile a Peru vydali pro účastníky akcí jeho týdenního pobytu speciální slovník. Kromě církevních výrazů do něj zahrnuli i obraty a slovní spojení často používaná současnou hlavou katolické církve. Informoval o tom dnes server chilského deníku El Mercurio. Papež odletěl do Chile dnes, oficiální program zahájí v úterý.

Papež, který je původem z Argentiny, sice mluví španělsky jako obyvatelé Chile a Peru, ve své mluvě ale používá řadu specifických výrazů. Těm se začalo říkat "bergoglismy", podle papežova občanského příjmení. Nynější papež se narodil jako Jorge Mario Bergoglio v Buenos Aires.

Jako rodák z argentinské metropole papež používá i slova z dialektu Buenos Aires a výrazy z argentinské španělštiny. Jako milovník fotbalu také ve svých projevech využívá příměry z fotbalového prostředí. "Papež svými obraty dělá mnohdy i překladatelům těžkou hlavu," řekla argentinské tiskové agentuře Telam autorka slovníčku bergoglismů Lilian Calmová.

Ve slovníčku pro účastníky akcí papežovy návštěvy Chile a Peru je například výraz z argentinské španělštiny "balconear" (doslova balkónovat, dívat se z balkónu), jehož význam ale může být i abstraktní a znamená nezapojit se do akce. "Prosím, nedívejte se na život z balkónu, zapojte se do něj," vyzval v minulosti papež František mládež s použitím tohoto výrazu.

Dalším obratem, který se dostal do slovníku před papežovou cestou, je "armar lío" (ztropit povyk). Používá se ale ve smyslu nebýt pasivní. Papež František má také podle chilského deníku v oblibě obrat "pasarse de rosca" (strhnout závit), který v abstraktním smyslu znamená překročit hranici. Papež ho podle deníku někdy používá ke kritice současné civilizace.

Papež František také využívá metaforických přirovnání z fotbalového světa, protože je nadšeným fanouškem tohoto sportu a konkrétně argentinského klubu San Lorenzo (z Buenos Aires). "Prosím vás, abyste se za mě modlili, abych i já na hřišti, na něž mě Bůh povolal, mohl hrát zápas čestně a statečně pro blaho nás všech," vyzval například v minulosti papež František věřící.

Papež dorazí do Santiaga de Chile krátce po půlnoci SEČ. Na letišti ho přivítá chilská prezidenta Michelle Bacheletová. Oficiální program zahájí papež v úterý. Ve čtvrtek se z Chile přesune do Peru, kde zůstane do neděle.