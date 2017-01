Most - Prvních několik stovek voličů vhodilo svůj hlas do uren na Mostecku, kde se konají opakované volby do Senátu. Do volebních místností přichází hlavně střední a starší generace, zjistila ČTK. Dnes se místnosti uzavřou ve 22:00, v sobotu budou otevřené od 08:00 do 14:00.

Několik lidí čekalo už před 14:00 na chodbách budov, na nichž vlaje státní vlajka. Někteří pouze vhodili obálku, jiní vyjádřili své rozhořčení z politického dění v Mostě. "Je to velká lumpárna, co se děje. Proto jsme přišli dát znovu hlas," řekli před Podkrušnohorským gymnáziem ČTK manželé Hudcovi. "I moji známí, co nechodí, půjdou, protože nám to hnulo žlučí," uvedla Eva Hynková.

O opakování voleb na Mostecku rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) poté, co říjnové označil za neplatné. Podzimní volby s převahou vyhrála lékařka Alena Dernerová, která senátorské křeslo obhajuje. Loni v říjnu kandidovala za hnutí Severočeši, které je rozdělené na dvě křídla. Část Severočechů nepovažovala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí. Mostecký magistrát podle soudu chyboval, když nereagoval na odvolání kandidatury Dernerové, o které těsně před volbami jménem hnutí požádala jeho místopředsedkyně a volební zmocněnkyně Hana Jeníčková.

To, že se senátní volby opakují právě v Mostě, považují někteří obyvatelé za ostudu místních politiků. "Nemůžou se nějak lidsky domluvit," podotkla jedna ze starších voliček. "Lidi jsou unaveni z toho, co se děje. Obávám se, že přijde málo lidí," řekl Karel John před základní školou v ulici Vítězslava Hálka, kde bývá tradičně volební účast nejnižší.

Přestože v Mostě dnes mrzne a na chodnících je místy zledovatělá vrstva sněhu, volební komisaři se zatím nenudí. "Voličů přichází zatím dost, mysleli jsme si, že jich bude mnohem míň," řekla ČTK předsedkyně volební komise Jaroslava Ritterová. "Je pravda, že chodí hlavně střední a starší generace, mladé jsme tu ještě neviděli," dodala.

Odhadnout volební účast si členové komisí veřejně netroufají. Mezi sebou však uzavírají sázky, zda překročí vůbec desetiprocentní hranici. Na podzim byla v 1. kole 25,81 procenta a ve druhém kole 10,73 procenta. "Lidi jsou naštvaní, vždyť to také stojí nějaké peníze, někteří hlasování vzdali," řekl František Žalud, předseda jedné volební komise.

Nejvyšší volební účast bývá v mostecké čtvrti Souš. K vytopené místnosti dnes odpoledne mířili lidé po práci nebo důchodci většinou s doprovodem. "Dveře se netrhnou, překvapivě lidí chodí dost. Žádné problémy zatím nejsou. Většina má volební lístky svoje," řekl předseda komise Martin Stehlík.

O postavení senátora se uchází devět lidí. Výsledky prvního kola voleb by podle odhadů Českého statistického úřadu měly být známy do sobotních 17:00. Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, uskuteční se kolo druhé. Konalo by se v pátek 3. a v sobotu 4. února. Protože jsou příští pátek pololetní prázdniny, panuje obava, že účast v případném druhém kole by byla už jen mizivá.