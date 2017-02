Lucemburk - Pro odmítnutí azylu není nutné, aby žadatel o útočiště osobně spáchal teroristický čin nebo k němu podněcoval. Stačí, že se nějakým způsobem účastnil činnosti teroristické sítě. Uvedl to Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku k případu sporu mezi belgickými úřady a marockým islamistou, který byl v Belgii odsouzen za účast na činnostech teroristické skupiny.

Belgický soud poslal Mustafu Lunaního na šest let do vězení v roce 2006. Maročan se podle rozsudku provinil především tím, že se účastnil plánování sítě vysílající dobrovolníky do Iráku a používání falešných dokladů. Tímto způsobem "se účastnil činnosti buňky, která poskytuje logistickou podporu teroristickému hnutí".

Odsouzený v roce 2010 požádal belgické úřady o azyl. Zdůvodnil to obavou, že po návratu do Maroka by ho tamní úřady pronásledovaly, protože by ho kvůli rozsudku belgické justice považovaly za džihádistu. Belgické úřady žádost o azyl zamítly. Belgická Rada pro spornou cizineckou agendu ale poté usoudila, že Mustafá Lunaní má právo na azyl, protože nespáchal a ani se neúčastnil nějakého teroristického činu. Úřady se odvolaly a místní justice požádala o vyjádření Soudní dvůr EU.

Unijní soud dnes uvedl, mezinárodní společenství považuje za hrozbu teroristické sítě, které umožňují pohyb bojovníků různých národností mezi státy. "Uplatnění vyloučení z postavení uprchlíka podle příslušné (azylové) směrnice se tedy neomezuje na skutečné pachatele teroristických činů, ale může se vztahovat i na jednotlivce, kteří jsou zapojeni do náboru, plánování, přepravy nebo vybavování osob, které cestují do zahraničí za účelem páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů," vysvětlil soud.

Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím unijního soudu, dodalo v tiskovém prohlášení lucemburské sídlo soudu EU na adresu belgické justice.