Praha - Tři evropské rysí populace včetně té na Šumavě budou v následujících třech letech sledovat odborníci ze šesti zemí, kteří vytvoří strategii pro mezinárodní ochranu tohoto silně ohroženého druhu. Projekt s názvem 3Lynx připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) a bude stát asi 2,3 milionu eur, největší část půjde z evropských peněz.

Do sledování a ochrany rysů ostrovidů se zapojí kromě České republiky ještě Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko a částečně také Chorvatsko, přesněji řečeno Univerzita v Zábřehu. Zaměří se na rysy na třech místech Evropy. První je česko-rakousko-bavorská populace, druhou jsou Alpy a třetí Dinárský les. Právě do těchto míst byli rysové po vyhynutí znovu vráceni v 80. a 90. letech. Jejich reintrodukce, jak se opětovnému uvedení rysů do volné přírody říká, se sice zdařila, stále jsou ale ohrožování pytláctvím a také změnami v krajině.

Například na Šumavě a v Bavorském lese žije v současnosti 60 až 80 rysů. "Deset až dvacet rysů ročně se upytlačí. Kvůli tomu rysí populace neroste nebo jen minimálně. Potřebovali bychom, aby zesílila a byla nadále životaschopná, pytláctví to ale znemožňuje," vysvětlila současný stav Tereza Mináriková z neziskové společnosti na ochranu přírody ALKA Wildlife, která se do projektu zapojila a má zkušenosti s obdobným, ale menším projektem na ochranu rysů Trans-Lynx. Právě díky němu se podařilo rysí populaci spočítat.

Ochránci přírody doufají, že zkušenosti z jiných států pomohou v boji proti pytlákům i proti mýtům, které se o rysech šíří. "Setkali jsme se například s pověrami, že na Šumavě jsou stovky nebo i tisíce rysů. Potom si lidé neuvědomují, že i upytlačení jediného zvířete má pro celou populaci vážné důsledky," vysvětlila Mináriková.

Spolupráce napříč státy je podle Jana Šímy z odboru druhové ochrany na MŽP při ochraně rysů nezbytná. "Rysi neznají hranice. Mládě se může narodit v Čechách, pak se při hledání nového domova toulat v Rakousku a nakonec se usadí v Německu. Je tedy naprosto zásadní, abychom přes hranice s našimi sousedy sdíleli informace a jednotlivé přístupy a byli tak schopni tento druh efektivně chránit," uvedl Šíma.

Na sledování rysů, výměnu zkušeností a na vytvoření společného postupu při jejich ochraně půjde zhruba 2,3 milionu eur. Z toho 1,9 milionu uhradí Evropský fond pro regionální rozvoj, zbytek zaplatí státy a organizace, které se na projektu podílejí. Z Česka je to kromě ministerstva životního prostředí a neziskové společnosti ALKA Wildlife také Národní park Šumava a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.