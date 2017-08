Račice (Litoměřicko) - Večerní porada po nepříliš povedeném semifinále a utajené změny pádla a posezu, k nimž na poslední chvíli sáhl nejzkušenější člen posádky Jan Štěrba, dovedly český čtyřkajak k bronzové medaili na mistrovství světa. Nově složená posádka Jakub Špicar, Daniel Havel, Štěrba, Radek Šlouf tak na pětistovce navázala na medailové úspěchy, které čtyřkajak s Josefem Dostálem sbíral na kilometru.

V sobotu v semifinále málem doplatili na únavu po dopoledních finále na deblkajacích, ale vybojovali postup a dnes jeli úplně jinak. "Večer jsme si vyříkali pár věcí, šli do rozjetí a bylo to super," vyprávěl nový mluvčí posádky Šlouf.

Štěrba až před novináři prozradil parťákům, že udělal pár úprav. "Změnil jsem před rozjetím o osm stupňů úhel pádla a zkrátil jsem si sezení a snížil sedačku. Takže už jsem v rozjetí cítil, že je to o dost lepší než předtím, ale neříkal jsem jim to, aby mi neříkali, že jsem magor, že pořád něco měním. A ono se to ukázalo v tom finálovém závodě, že to je ono."

Třiadvacetiletý Šlouf se tomu vlastně ani moc nedivil. "Proto to dělá takhle dlouho, protože on potřebuje změny. I na deblu před semifinále, které nám obrovsky vyšlo, tak si protáhl pádlo a taky to vyšlo," řekl na adresu šestatřicetiletého Štěrby.

Světový bronz je ujistil, že i v nové sestavě a na kratší trati se mohou měřit se světovou špičkou. "Bez Pepy (Dostála), se kterým jsme jezdili do loňska, jsme udrželi ohromný standard. Máme dva bronzy z téhle nabité disciplíny ze Světových pohárů, čtvrté místo a nevydařená jízda a čtvrté místo na mistrovství Evropy," řekl Štěrba, který s Havlem zůstal z úspěšné posádky. Připomněl, že například mistři Evropy Maďaři se na MS nedostali do finále.

Častěji než na kilometru se na pětistovce objevují v posádkách velké individuality. Němci měli v sestavě vítěze kilometru v Račicích Toma Liebschera, za Španěly jeli dva olympijští vítězové.

Havel byl na začátku spolupráce poměrně skeptický a nevěřil, že se na pětistovce bude nově složený čtyřkajak tak prosazovat. Tahle disciplína se mu ale zalíbila. "Myslím, že to všichni berou jako tu královskou disciplínu a je v tom hrozná prestiž. Už jenom tím, jak je to vyrovnané a zajímavé pro diváky, tak je to skvělé," řekl.

Blížící se olympijská kvalifikace podle něj povede k dalšímu stírání rozdílů. "Bude to srovnanější čím dál tím víc. Opravdu se těším na to, co bude za dva roky, až se bude vyjíždět v téhle disciplíně olympiáda. To si myslím, že bude absolutně neuvěřitelné a bude to hrozně o štěstí," dodal.