Praha - Fotbalisté Juventusu Turín jsou blízko postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. V úvodním osmifinále vyhráli 2:0 na hřišti Porta, které hrálo od 27. minuty v oslabení bez vyloučeného Alexe Tellese. Portugalský celek přišel o sérii 19 zápasů bez porážky. V druhém dnešním duelu prohrával Leicester v Seville už 0:2, ale gól Jaimiho Vardyho a výsledek 1:2 dal anglickému mistrovi šanci do odvety.

Leicester se trápí v domácí lize, kde mu jako senzačnímu obhájci titulu hrozí sestup. A i proti Seville to dlouho vypadalo špatně. Už po čtvrthodině hry kopali domácí penaltu, ale Joaquína Correu vychytal Kasper Schmeichel. V této sezoně Ligy mistrů to byla už 16. neproměněná penalta ze čtyřiceti.

Dánský gólman kapituloval až o deset minut později, kdy ho přesně umístěnou hlavičkou překonal Pablo Sarabia. Schmeichel dostal vůbec první gól v LM po 385 minutách, když při předchozích čtyřech startech ve skupině udržel nulu.

Vedení Sevilly po změně stran navýšil Correa, který využil akci spoluhráče Stevana Jovetiče a odčinil penaltové zaváhání. Ještě předtím trefil tyč Vitolo. Jenže v 73. minutě zaspala domácí obrana, Daniel Drinkwater našel ve vápně Vardyho a jeho gól dal Leicesteru naději.

"Drinky mi to tam dal jako na talíři. Věděli jsme, že jim můžeme zasadit ránu nějakým brejkem, a to se povedlo," radoval se Vardy. "Trpěli jsme, ale na konci jsme svou šanci využili, což je před odvetou velmi důležité," řekl trenér Leicesteru Claudio Ranieri.

V Portu se zápas změnil v dobývání domácí branky, ve které stál Iker Casillas. Španělský veterán nastoupil k 56. zápasu play off v Lize mistrů, čímž se dostal na třetí místo v historickém pořadí za Cristiana Ronalda a Andrése Iniestu. Navíc se v osmifinále představil už pošestnácté, což je rekord.

Italský tým měl převahu, zvlášť když dostal Telles dvě rychlé žluté karty po sobě a byl ve 27. minutě vyloučen. Jenže Porto držel Casillas, který mimo jiné skvěle vychytal Gonzala Higuaína. Následně mu pomohla i tyč.

Juventus zachránili až náhradníci. V 72. minutě se míč šťastně odrazil ve vápně k nabíhajícímu Marku Pjacovi, který ho usměrnil k tyči. Vzápětí přišel do hry Dani Alvés a minutu na to zvýšil, poté co si na zadní tyči počkal na přetažený centr a napálil míč pod břevno. Obě trefy dělilo jen 141 vteřin. Hosté byli blízko ještě třetímu gólu, ale pokus Samiho Khediry těsně minul prázdnou branku.

"Mohli jsme rozhodnout dříve, ale oni dobře bránili. Nakonec jsme dali dva slepené góly, když už byli unavení. Přesně to nám předpovídal v poločase trenér. Upozorňoval nás, že musíme zůstat trpěliví a čekat na správný moment," prohlásil záložník Juventusu Miralem Pjanič.

Výsledek 2:0 před domácí odvetou dává Juventusu podle historických statistik šanci na postup z 98 procent. Leicester se Sevillou jsou na tom procentuálně vyrovnaně. "Po tomto výsledku už pro nás bude velmi těžké postoupit, ale ještě není nic rozhodnuté a musíme v odvetě bojovat," řekl trenér Porta Nuno Espírito Santo.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů:

--------

FC Porto - Juventus Turín 0:2 (0:0)

Branky: 72. Pjaca, 74. Alves. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.). ČK: 27. Telles (Porto). ŽK: Telles, Pereira, Herrera, Marcano - Lichtsteiner. Diváci: 49.229.

Porto: Casillas - M. Pereira, Felipe, Marcano, Telles - Herrera, Danilo, Neves (61. Corona), Brahimi (73. Jota) - André Silva (30. Layún), Soares. Trenér: Santo.

Juventus: Buffon - Lichtsteiner (73. Alves), Barzagli, Chiellini, Sandro - Cuadrado (67. Pjaca), Khedira, Dybala (86. Marchisio), Pjanič - Mandžukič, Higuaín. Trenér: Allegri.

FC Sevilla - Leicester City 2:1 (1:0)

Branky: 25. Sarabia, 62. Correa - 73. Vardy. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Escudero, Carrico (oba Sevilla). Diváci: 38.834.

Sevilla: Rico - Escudero, Lenglet (55. Carrico), Rami, Mariano - Vitolo, N'Zonzi, Nasri, Sarabia - Jovetič, Correa (63. Iborra). Trenér: Sampaoli.

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Albrighton (88. Amartey), Mahriz, Musa (58. Gray) - Vardy. Trenér: Ranieri.