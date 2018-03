Praha - Fotbalisté Juventusu Turín dvěma slepenými góly otočili odvetu osmifinále Ligy mistrů a po výhře 2:1 na hřišti Tottenhamu postoupili do čtvrtfinále. Domácí sice začali aktivně a vedli od 39. minuty po zásahu Son Hung-mina, za Juventus ale po změně stran skórovali dvakrát v rozmezí dvou minut a 49 vteřin argentinští útočníci Gonzalo Higuaín a Paulo Dybala. Turínský velkoklub vyhrál teprve čtvrté pohárové utkání na anglické půdě z celkových 22 pokusů.

Český obránce Marek Suchý nastoupil k jubilejnímu 100. utkání v evropských pohárech (včetně předkol), oslavit jej překvapivým postupem ale nemohl. Basilej v prvním utkání doma podlehla Manchesteru City 0:4 a odveta už byla spíše formalitou. Švýcarský celek si z ní ale odnesl překvapivou výhru 2:1, o níž rozhodl obránce Michael Lang. "Citizens" na domácím stadionu podlehli poprvé od prosince 2016.

Tottenham ovládl první dějství duelu s Juventusem, přestože to byl italský celek, který po remíze 2:2 z úvodního utkání potřeboval skórovat. Gólman hostů Buffon musel poprvé zakročit už ve třetí minutě proti střele Son Hung-mina, další šance měli Eriksen, Alli či Kane. V 17. minutě se na druhé straně rozčilovali hráči Juventusu poté, co Vertonghen zasáhl zezadu ve vápně Douglase Costu, rozhodčí Marciniak ale penaltu nenařídil.

V 39. minutě už se domácí dočkali gólové radosti. Po přímočaré akci sice zasáhl obránce hostů včas proti Allimu, míč se ale dostal k Trippierovi, po jehož přízemním pasu Son Hung-min nezaváhal. Jihokorejský reprezentant se stal prvním hráčem, který za Tottenham skóroval na domácím stadionu ve vyřazovací fázi LM nebo předchůdce Poháru mistrů evropských zemí od dubna 1962.

Až poté se Juventus dostal k nebezpečnějšímu zakončení, Pjanič ani Alex Sandro ale Llorise přímo neohrozili. Hosté vyslali až v 64. minutě první střelu na branku a hned vyrovnali. Po Lichtsteinerově centru zprava hlavičkoval Khedira a do brány míč dostal kanonýr Higuaín.

O necelé tři minuty později hosté dokonali obrat po spolupráci dvou Argentinců. Higuaín poslal balon za obranu Dybalovi a ten tváří v tvář Llorisovi nezaváhal. Domácí se pak zoufale snažili vyrovnat, Kane dokonce nastřelil tyč, Juventus však už o postup nepřišel.

"V poločase jsme si řekli, že musíme zůstat klidní, neboť naše šance přijde. Tottenham dokázal, že je dobrým týmem. Myslím, že jim schází jen málo k tomu, aby se stali jedním z nejlepších evropských klubů. Možná zkušenosti. Před několika lety jsme na tom byli stejně, ale postup do dvou finále ve třech letech nám do těchto zápasů pomohl," uvedl stoper Juventusu Giorgio Chiellini.

Domácí trenér Mauricio Pochettino byl i přes porážku na své svěřence hrdý. "V méně než třech minutách jsme dvakrát inkasovali po dvou velkých chybách, to je důvod našeho vypadnutí. V obou zápasech jsme si zasloužili víc, jsem na tým pyšný. Do první branky jsme hráli fantasticky a dominovali jsme. Samozřejmě jsme zklamaní, ale to je součástí našeho růstu," poznamenal.

Manchester City začal proti Basileji lépe i odvetu a už v osmé minutě po přihrávce Bernarda Silvy otevřel skóre Gabriel Jesus, jenž vstřelil 100. gól "Citizens" v Lize mistrů. Brazilec se trefil poprvé od 18. listopadu. Navázat na něj mohl Gündogan, proti jeho střele ale včas zasáhl Tomáš Vaclík.

V 17. minutě ale švýcarský celek vyrovnal, když po Riverosově tečované přihrávce přesně zakončil Elyounoussi. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly inkasovali po 297 minutách. Basilej mohla stav otočit, pět minut před přestávkou ale Bravo zakročil proti Riverosovi.

Dvacet minut před koncem však hosté zaskočili favorita podruhé, po Elyounoussiho přihrávce tvrdě vystřelil Lang a jako první obránce skóroval v soutěži proti oběma klubům z Manchesteru. V základní skupině rozhodl o výhře 1:0 nad United. "Citizens" si zahrají čtvrtfinále LM podruhé v historii.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Tottenham - Juventus Turín 1:2 (1:0)

Branky: 39. Son Hung-min - 64. Higuaín, 67. Dybala. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.). ŽK: Vertonghen, Alli, Dembélé - Alex Sandro, Pjanič, Benatia, Chiellini. Diváci: 84.010. První zápas: 2:2, postoupil Juventus.

Tottenham: Lloris - Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dembélé, Dier (74. Lamela), Eriksen - Alli (85. Llorente), Kane, Son Hung-min. Trenér: Pochettino.

Juventus: Buffon - Barzagli, Benatia (61. Lichtsteiner), Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanič, Matuidi (60. Asamoah) - Dybala, Higuaín (83. Sturaro), Douglas Costa. Trenér: Allegri.

Manchester City - Basilej 1:2 (1:1)

Branky: 8. Gabriel Jesus - 17. Elyounoussi, 71. Lang. Rozhodčí: Královec - Nádvorník (oba ČR), Slyško (SR). ŽK: Gabriel Jesus - Lacroix. Diváci: 49.411. První zápas: 4:0, postoupil Manchester.

Manchester: Bravo - Danilo, Stones, Laporte, Zinčenko - Gündogan (66. Díaz), Touré, Foden (89. Adarabioyo) - B. Silva, Gabriel Jesus, Sané. Trenér: Guardiola.

Basilej: Vaclík - Suchý, Frei, Lacroix - Lang, Serey Dié, Zuffi, Riveros - Bua (68. Stocker), Oberlin (74. Van Wolfswinkel), Elyounoussi. Trenér: Wicky.