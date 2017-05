Praha/Monako - Fotbalisty Juventusu čeká ve středu úvodní semifinále Ligy mistrů v Monaku. Hráči turínského celku jsou ve dvojutkání favoritem a věří, že soupeře vyřadí a podaří se jim prestižní soutěž poprvé od roku 1996 vyhrát. Klub ze středomořského knížectví je naopak přesvědčený, že na třetí pokus dokáže Starou dámu vyřadit.

Juventus má důvod k optimismu, protože ve čtvrtfinále porazil Barcelonu s celkovým skóre 3:0 a spolu s Realem Madrid jsou jedinými neporaženými celky v soutěži. "Tohle by mohl být náš rok. Pro spoustu kluků, co jsou tady dlouho, by to byla zasloužená odměna," řekl nejlepší střelec týmu Paulo Dybala.

"Kluci jako Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Leonardo Bonnucci, Andrea Barzagli nebo Giorgio Chiellini toho za všechny ty roku udělali pro klub tolik, ale neměli šanci zvednout tenhle pohár. Myslím, že by si to opravdu zasloužili," přidal útočník argentinské reprezentace.

Ani Monako však není bez šance, protože na cestě do semifinále vyřadilo Manchester City a Dortmund. "Čeká nás další těžký soupeř. Hlavní rozdíl ale bude v tom, že Juventus má jednu z nejlepších obran v Evropě," prohlásil trenér Monaka Leonardo Jardim. "Navíc v Serii A už si prakticky zajistil titul, takže může všechny síly vrhnout do Ligy mistrů," dodal.

Strašit ho však můžou vyřazení s Juventusem, se kterým vypadl v obou vzájemných soubojích v play off Ligy mistrů - v roce 1998 Monako prohrálo v semifinále a předloni ve čtvrtfinále. "Byl to velmi vyrovnaný souboj a o našem vyřazení rozhodl jediný gól. Doufám, že jim to tentokrát oplatíme. Vůbec bych se nezlobil, kdyby to po dvou zápasech skončilo jako tehdy 1:0," uvedl.

Monako se v semifinále Ligy mistrů představí poprvé od roku 2004, kdy s českým záložníkem Jaroslavem Plašilem na soupisce došlo až do finále. Juventus, v jehož vedení působí bývalý kapitán reprezentace Pavel Nedvěd, je od roku 2003 v semifinále teprve podruhé. Naposledy v něm před dvěma lety nestačil na Real Madrid.

Zajímavosti před středečním úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů:

AS Monako - Juventus Turín

Výkop: úterý 3. května 20:45

Rozhodčí: Mateu - Cebrián, Rodriguez (všichni Šp.)

Bilance: 4 1-1-2 (4:7)

Předpokládané sestavy:

Monako: Subašič - Dirar, Jemerson, Glik, Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao.

Juventus: Buffon - Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro - Cuadrado, Pjanič, Dybala, Marchisio, Mandžukič - Higuaín.

Absence: Boschilia, Carrillo, Sidibé (všichni zranění), Touré (nejistý start) - Pjaca (zranění), Khedira (ŽK), Rugani (nejistý start)

Nejlepší střelci v soutěži: Falcao, Mbappé (oba 5) - Dybala (4)

Zajímavosti:

- Monako usiluje o druhou účast ve finále LM, Juventus o devátou

- Monako je v semifinále LM poprvé od roku 2004, kdy došlo až do finále

- Monako v tomto ročníku LM doma ještě neprohrálo (5 výher, 1 remíza)

- Monako v pohárech ještě nikdy nevyhrálo v Itálii (1 remíza, 6 proher)

- Monako doma už 13 soutěžních zápasů neprohrálo

- Monako před dvěma lety vypadlo s Juventusem ve čtvrtfinále

- Juventus zvládl všech 11 dosavadních dvouzápasů s francouzskými soupeři

- Monako dokázalo klub z Itálie vyřadit jen 1x ze 6 pokusů

- Juventus v semifinále LM vyhrál jediný z 11 venkovních zápasů (4 remízy, 6 proher), doma naopak Juventus prohrál jen 2x (9 výher)

- Juventus v probíhajícím ročníku ve 4 zápasech vyřazovací části ještě neinkasoval

- Mbappé (Monako) dal v posledních 18 zápasech 18 branek

- Monako na cestě do semifinále vyřadilo Manchester City a Dortmund

- Juventus postoupil přes Porto a Barcelonu

- ve vedení Juventusu působí bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd

- v Monaku v minulosti hrál Jaroslav Plašil a byl i u postupu do finále LM v roce 2004