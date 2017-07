Praha - Česká justice v uplynulých letech zrychlila, v některých okresech však problémy s délkou soudních řízení přetrvávají. U okresních soudů loni trvala civilní řízení průměrně 344 dní, trestní pak 196 dní. Výrazně déle čekali na rozsudek lidé na Chomutovsku či Ústecku. Vyplývá to ze statistik, které dnes představilo ministerstvo spravedlnosti.

"Justice je s výjimkou zhruba pěti okresů velmi uspokojivě rychlá," konstatoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Za zrychlením podle něj stojí dvě příčiny. Jednak to, že se podařilo mimo jiné i změnou advokátního tarifu snížit počet bagatelních soudních sporů o zanedbatelné částky, jednak to, že posily v podobě nově jmenovaných soudců začaly adresně mířit k soudům, které měly největší problémy.

Civilní spory nyní nejdéle trvají na Chomutovsku, Lounsku, Ústecku, Břeclavsku a v okresech Brno město a Brno venkov. U trestních kauz se nejdelší dobu čeká na verdikt na Chomutovsku, Ústecku, Děčínsku, Českolipsku, Liberecku a Jablonecku. Pelikán uvedl, že ministerstvo musí těmto soudům přidat soudce i další aparát a také tam zlepšit organizaci práce.

"Chomutov je klasický příklad soudu, který byl mnoho let zanedbávaný. V určité době tam bylo málo soudců a hodně věcí, ty věci se nahromadily a problém se začal nabalovat," popsal ministr.

Podle statistických údajů loni trvalo civilní řízení u okresních soudů v průměru o 54 dní kratší dobu než v roce 2015. Ministerstvo uvedlo, že polovinu sporů se podařilo vyřídit do sedmi měsíců. Polovina trestních kauz skončila u okresních soudů do tří měsíců. Úřad však zároveň připustil, že justice má časový problém s vyřizováním právně nejsložitějších případů. Skutečnost, že u krajských soudů trvá každá desátá věc téměř pět let a že se kupí nedodělky ve správním soudnictví, označil Pelikán za nepřijatelnou.