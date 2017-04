Paříž - Francouzská justice požádala Evropský parlament o zrušení imunity vůdkyně francouzských nacionalistů, europoslankyně a prezidentské kandidátky Marine Le Penové, která je vyšetřována pro podezření z fiktivního zaměstnávání svých spolustraníků jako poslaneckých asistentů. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na soudní zdroje.

Francouzští vyšetřovatelé se od března marně snaží si Le Penovou předvolat k výslechu. Politička, která má v blížících se prezidentských volbách naději na postup do rozhodujícího druhého kola, to ale s odvoláním právě na svou imunitu ignoruje. Aféra zatím neovlivnila míru voličské podpory, uvedla AFP.

Na žádost reagovala prezidentská kandidátka podle mediální stanice FranceInfo prohlášením, že ji to nepřekvapuje. "To je normální, jde o naprosto klasickou proceduru, nejsem překvapena," upozornila Le Penová. Její advokát naopak údiv projevil, protože politička prý slíbila spolupráci s justicí, jen co bude po prezidentských volbách, s ohledem na jejich výsledek.

Úřady mají podezření, že někteří členové FN pobírali plat jako asistenti od europarlamentu, ve skutečnosti ale pracovali pro krajně pravicovou stranu. Europarlament po šéfce FN požaduje vrátit asi 339.000 eur (9,1 milionu Kč). Policie už obvinila dva parlamentní asistenty Le Penové. Obstrukce s výslechy klade i europoslankyně FN Marie-Christine Boutonnetová.

Le Penová jakákoli obvinění ze zneužití odmítá a tvrdí, že se stala obětí špinavých politických intrik před nadcházejícími volbami.

Evropský parlament už počátkem března částečně zbavil Le Penovou imunity na žádost francouzské justice, ale pro jiný případ. Hrozí jí stíhání za to, že zveřejnila na twitteru snímky ukazující hrůzné praktiky takzvaného Islámského státu. Dopustila se tak v prosinci 2015 možná trestného činu, jakým je v zemi zveřejňování záběrů s krutým obsahem. Politička vinu popírá.