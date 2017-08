Tchaj-pej - Dálkař Radek Juška letos již podruhé zlepšil český rekord. Na Světové letní univerziádě na Tchaj-wanu skočil v kvalifikaci 831 centimetrů a svůj výkon z květnového Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově překonal o dva centimetry.

V letošních světových tabulkách se Juška posunul na dělené sedmé místo a je druhým nejlepším Evropanem za Rusem Alexandrem Meňkovem. Mistr světa z roku 2013 má na kontě o centimetr lepší výkon.

Čtyřiadvacetiletý český dálkař vstupoval do sezony s osobním rekordem 815 cm, který si výrazně vylepšil v květnu v Turnově, kde překonal 29 let staré české maximum Milana Mikuláše.

Dnešní kvalifikaci v Tchaj-peji zahájil Juška nepovedeným pokusem 715 cm. V druhé sérii skočil 777 cm, což by mu nakonec stačilo na postup do finále. Třetím skokem s ideální podporou větru 1,4 m/s dolétl až do rekordní vzdálenosti a jako jediný splnil kvalifikační limit 790 cm. V pondělním finále bude jasným favoritem.

Kvalifikaci Juška suverénně vyhrál také na nedávném světovém šampionátu v Londýně výkonem 824 cm. Ve finále na to ale nenavázal a skokem dlouhým 802 cm obsadil desáté místo.

Česká výprava je na univerziádě zatím bez medaile, soutěže skončí ve středu.