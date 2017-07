Brusel - Ministři členských zemí Evropské unie už uznávají existenci problému dvojí kvality potravin, na který poukazuje Česká republika a někteří další středoevropští členové EU. Českým novinářům to sdělil ministr zemědělství Marian Jurečka po dnešním jednání v Bruselu se svými resortními kolegy z unijních zemí. Stejný dojem z rokování má komisařka pro ochranu spotřebitelů Věra Jourová.

Jurečka na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství představil výsledky průzkumu dvojí kvality potravin, který si nechalo jeho ministerstvo zpracovat. "...jasně prokázaly, že některé produkty, které jsou na první pohled stejné, se ve složení zásadně liší. Tím dochází k diskriminaci části spotřebitelů. Není možné, aby zákazník v jedné zemi dostal ve stejném obalu horší zboží než jinde," uvedl ministr.

Odezva na tento problém byla podle Jurečky při dnešním jednání "jiná, než když jsme o tomto tématu hovořili v březnu letošního roku".

"Dneska od nikoho z diskutujících ministryň a ministrů nezazněl argument, který by říkal: není to problém, je to něco, co nechte vyřešit trh, a podobně," řekl šéf českého resortu zemědělství. Dodal, že je patrná ochota tuto věc společně řešit, "takže to je silný pozitivní posun kupředu".

V závěru své dnešní prezentace otázky dvojí kvality potravin Jurečka uvedl, že by chtěl, aby se touto věcí už nezabývaly státy individuálně. V této souvislosti vyzval Evropskou komisi, aby problém začala intenzivně řešit. On sám řešení vidí i v oblasti legislativy, aby z právních předpisů a jejich výkladu bylo zcela jasné, že na první pohled identické výrobky musejí mít stejnou kvalitu.

Také podle komisařky Jourové argumenty České republiky týkající se dvojí kvality potravin dnes nikdo neodmítl. Například zástupci Belgie a Německa se nechali slyšet, že problém už začínají lépe chápat. Nicméně trvali na tom, že je potřeba chránit svobodu podnikání a svobodu pohybu zboží po Evropě.

Eurokomisařka při řešení této záležitosti hodlá jednat i přímo s prodejci nebo výrobci problematického zboží. Chce také poskytovat informace národním orgánům, které mají "vymáhat slušné zacházení na společném trhu", a vést je k tomu, aby tak činily ve spolupráci se svými zahraničními partnery.