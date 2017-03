Praha - Místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka nechce být ve vládě, která by schválila zavedení elektronické evidence tržeb pro další profese. Řekl to dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Jurečka uvedl, že třetí a čtvrtá vlna EET je záměrně naplánovaná tak, aby o ní musela rozhodnout až příští vláda. On sám by prý v takovém kabinetu nebyl.

"Třetí a čtvrtou vlnu my odmítáme a budeme po volbách prosazovat, aby nikdy nenastala," prohlásil Jurečka. Na otázku moderátora, zda by on sám byl ve vládě, která by plánované rozšíření EET dotáhla do konce, odpověděl: "Já si troufnu říct, že nebyl".

Zavedení elektronické evidence tržeb bylo předmětem koaliční smlouvy ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Jejím největším obhájcem je ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, systém podle něj brání daňovým únikům a přinese tak peníze do státní kasy.

Zatím je EET povinná pro stravovací a ubytovací zařízení a od začátku března také pro maloobchod a velkoobchod. Ve třetí fázi by online hlášení tržeb museli podávat také vykonavatelé svobodných povolání - například účetní, veterináři a právníci. Týkalo by se také autoservisů, stavebnictví nebo dopravy. Jako poslední by podle harmonogramu měla do systému vstoupit další řemesla.

Jurečka dnes uvedl, že EET se zavádí postupně právě kvůli tomu, aby o něm rozhodla příští vláda. "Proto jsme prosadili to rozložení v čase, aby budoucí Poslanecká sněmovna a nová vláda mohla rozhodnout jestli ano, či ne," řekl.

Ministr zemědělství poukázal na to, že pro skupiny, které jsou zahrnuty do třetí a čtvrté vlny, EET nemá smysl. Většina řemeslníků podle něj stejně své služby fakturuje a tudíž není třeba příjmy znovu hlásit.

Elektronická evidence je podle Jurečky prostředkem k narovnání podnikatelského prostředí. Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek a kritik EET prohlásil, že tento systém narušuje svobodné podnikání a decimuje drobné živnostníky například na vesnicích.

Jurečka: Finanční správa musí prověřit sporné dluhopisy

Finanční správa musí být podle Jurečky schopna prověřit okolnosti vydání korunových dluhopisů firem v období kolem roku 2012. Prohlásil to dnes v České televize. Pokud se tak neděje, je to podle něj ze strany ředitele úřadu jasné porušení povinností a nemá na svém místě co dělat. Otázka korunových dluhopisů nedávno vedla ke sporu mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a Babišem.

"Jestliže ředitel Finanční správy nebude schopen udělat efektivní kontrolu u těch firem, které tehdy využily v těch dvou letech ty vysoké emise, a zkontrolovat, za jakých podmínek a jakým způsobem byly ty dluhopisy financovány, tak na tom místě nemá co dělat," řekl Jurečka v pořadu Otázky Václava Moravce. "Musí předložit, že ve věci koná, jestli nekoná, tak pro mne je to flagrantní porušení povinnosti ředitele finanční správy," dodal.

Mezi firmami, které kolem roku 2012 vydávaly korunové dluhopisy je i společnost Agrofert, kterou do nedávna vlastnil ministr financí a předseda hnutí ANO Babiš. V roce 2013 Babiš dluhopisy své tehdejší společnosti koupil za 1,482 miliardy korun. Korunové dluhopisy, ze kterých se neplatila kvůli znění zákona daň, vydávaly i jiné společnosti. Tento postup, který v té době umožňoval zákon, by mohl být podle kritiků posouzen jako daňový únik.

Předseda vlády Sobotka svého ministra financí Babiše v polovině února vyzval, aby sdělil, jestli se Finanční správa zabývala případy emise a nákupu těchto korunových dluhopisů. Později také uvedl, že bude požadovat vysvětlení otázek kolem zdanění korunových dluhopisů po daňové správě. Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček tehdy k věci řekl, že úřad zatím žádné daňové úniky neodhalil. Prohlásil také, že neví, podle jakých zákonných norem by měla správa postupovat v problematice možných úniků u korunových dluhopisů.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který byl v roce 2012 ministrem financí, v dnešní diskusi řekl, že finanční správa má právní nástroje na to, aby otazníky kolem korunových dluhopisů vyjasnila. Případu se ale podle Kalouska nevěnuje, protože úřad spadá pod resort, který Babiš řídí.

Kalousek se také ohradil proti tomu, že jako ministr financí umožnil firmám vydávat tento typ dluhopisů a zneužívat je pro optimalizaci. Umožnila to podle něj Česká národní banka (ČNB). "To, že si začaly firmy v roce 2012 vydávat dluhopisy, nebylo proto, že ministerstvo financí vydalo dluhopisy pro domácnosti v roce 2011, ale proto, že na začátku roku 2012 ČNB výrazným způsobem uvolnila vydávání dluhopisů pro financování firem," popsal Kalousek. Jurečka ale uvedl, že Kalousek byl tehdy ministrem financí. Říkat nyní, že za to nemůže, to není zodpovědné, soudí ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL.

"Moje firma vydala dluhopisy, aby zajistila financování, a strůjcem toho byl pan (předseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav) Kalousek," řekl Babiš již dříve rovněž v České televizi.