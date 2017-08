České Budějovice - Starost o střední zemědělské školy by mělo od krajů převzít ministerstvo zemědělství. Na dnešní diskusi s veřejností na Zemi Živitelce to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr by si také přál, aby se pod jeho resortem sjednotily kompetence v oblasti ochrany půdy a vod, o které se v současnosti musí dělit s ministerstvem životního prostředí.

Kraje jsou zřizovatelem středních zemědělských škol ood roku 2001. Tato situace ale není podle Jurečky příliš šťastná. Kraje mají podle něj problém s financováním těchto škol a jeho úřad nemůže zasahovat do učebních plánů, aby lépe podpořil návaznost na zemědělskou praxi.

Například v Přerově byly podle Jurečky zastaralé pomůcky už když tam před 20 lety studoval, a ty se od té doby nezměnily. Resort tak podle ministra alespoň přerozděluje mezi 30 vytipovaných škol 50 milionů korun ročně na vybavení.

Lepší by podle Jurečky bylo, aby se o střední zemědělské školy staral jeho resort. Ministr ale v krajích nevidí vůli vzdát se této kompetence.

Jurečka by si také přál, aby ministerstvo zemědělství získalo kompetence v oblasti ochrany půdního fondu, o které se v současnosti dělí s resortem životního prostředí. Pod zemědělstvím by se měla podle Jurečky sjednotit také problematika vody. Nynější stav, kdy se ministerstvo životního prostředí stará o podzemní vodu, zatímco zemědělský úřad o vodou povrchovou, není podle ministra správný.

Že by měla například voda spadat pod jeden resort, už několik let mluví i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.