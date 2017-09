Praha - Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) podporuje myšlenku sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství. Ekologické organizace jsou naopak proti. Nápad představilo hnutí ANO o víkendu ve svém předvolebním programu. Nápad na sloučení není nový, například v roce 2002 již o něm mluvila ODS, před volbami v roce 2010 i třeba Věci veřejné.

"Tato myšlenka je správná, kompetence by byly pod ministerstvem zemědělství. Trvalo by to několik let, v první řadě by bylo nutné změnit kompetenční zákon a následně další stovky předpisů. Myšlenku sloučení dlouhodobě podporuji, je zde zbytečná dvojkolejnost," sdělil ČTK Jurečka.

Ekologické organizace se ale vyjádřily k záměru negativně. "Záměr nese obrovské riziko, že na společném úřadě převládnou zájmy velkých agrárních firem a těžby dřeva nad snahou chránit přírodu, čelit erozi půdy či ozdravit naše lesy a chránit divokou přírodu v národních parcích i mimo ně," uvedlo Hnutí Duha. Agendy obou úřadů se podle něj sice prolínají, ale liší se v nich cíle a řešení. "Například v lesích sleduje ministerstvo zemědělství převážně hospodářské cíle a ministerstvo životního prostředí ochranu přírody a rekreace pro občany," vysvětluje.

Negativně se na nápad dívá také Aliance pro energetickou soběstačnost, která poukazuje na střet zájmů mezi ministerstvy. "Samostatné ministerstvo životního prostředí ve vládě hájí naši krajinu a tvoří nezávislou protiváhu agrárnímu resortu, který se zabývá především zájmy dřevařů a zemědělství. Ministerstvo životního prostředí má nezanedbatelnou kontrolní roli. Z českého legislativního procesu by tak vypadla důležitá role úřadu, který mimo jiné kontroluje práci jiných ministerstev, a to včetně ministerstva zemědělství," uvedl ředitel aliance Martin Sedlák. Společný úřad by podle něj nemohl dělat obojí.

Hnutí ANO navrhuje, aby se počet ministrů snížil ze současných 16 na 13. Například problematika lidských práv a legislativy by se měla přesunout pod ministerstvo spravedlnosti, spojit by se měla ministerstva zemědělství a životního prostředí. ANO chce také zredukovat senátní volby na jediné kolo.