Praha - Evropskou legislativu, která by řešila dvojí kvalitu potravin, by bylo možné přijmout do roku a půl. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nyní platné normy, které Evropská komise doporučila využívat, podle něj nejsou dostatečně účinné, protože se musí spoléhat na ochotu ke spolupráci jednotlivých členských států unie.

Jurečka uvedl, že poslal předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi a dalším eurokomisařům dopis, v němž žádá o řešení situace. "Konkrétně žádám, že s ohledem na to, že teď se připravuje novela legislativy, která se týká ochrany spotřebitele, tak aby do této legislativy byla vložena jedna jednoduchá věta, která říká: Je-li ten výrobce stejný, výrobek se tváří marketingově stejně, spotřebitel má důvod si myslet, že ten produkt je totožný, aby měl ten produkt i stejné složení, stejnou kvalitu," řekl ministr.

Komise by podle Jurečky měla legislativní návrh projednat v prvním čtvrtletí příštího roku. "Potom je to otázka projednání v rámci Evropského parlamentu, což si myslím, že když bude vůle, tak za rok a půl se to dá stihnout," řekl Jurečka.

Evropská komise dala na konci září členským státům návod, jak využívat současná evropská pravidla pro potírání praxe dvojí kvality potravin. Podle Jurečky se tento postup využít dá, ale to není ideální řešení. "Musíte spoléhat, že na druhé straně, ať už v Německu, v Belgii nebo kdekoli jinde, budete mít partnera, který dobrovolně bude mít ochotu s vámi v té věci spolupracovat. Dnes nemáte žádný legislativní nástroj, jakým způsobem jasně říct, že s námi ten dozorový orgán v jiném členském státě musí spolupracovat," řekl.

Podle něj sice mnozí výrobci mění složení svých výrobků, protože se bojí negativní reklamy. Zakotvení jednotného standardu kvality potravin na vnitřním trhu EU do evropského práva by ale situaci vyřešilo jednou provždy, soudí Jurečka.

Na problém dvojí kvality potravin, ale také dalších výrobků, třeba čisticích prostředků, upozorňují země ze střední a východní Evropy už řadu měsíců. Tématem se nyní začali zabývat i ministři zemědělství EU a o věci se ve svém nedávném projevu v europarlamentu zmínil také Juncker. Často je připomínán jeho výrok, že Češi mají nárok na stejné množství kakaa v čokoládě jako kdokoli jiný.

O tématu dvojí kvality potravin se bude 13. října v Bratislavě jednat na ministerském jednání, spolupořádaném českou a slovenskou vládou.