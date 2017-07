Praha - První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce pokračování spolupráce lidovců a hnutí STAN a preferuje formu volební koalice. Dnes to řekl novinářům při příchodu na jednání lidoveckého vedení, které se bude zabývat i volební koalicí. Jurečka důvod k jejímu zpochybnění nevidí. Volební průzkumy podle něj KDU-ČSL dlouhodobě podhodnocují. Podle některých červencových průzkumů by koalice Lidovci a Starostové nepřekročila desetiprocentní práh pro vstup do Sněmovny.

"Já nevidím důvod, aby KDU-ČSL zpochybňovala spolupráci mezi KDU-ČSL a STAN," řekl Jurečka. Za sebe nevidí ani důvod zpochybňovat formu volební koalice, kterou v květnu schválil lidovecký sjezd. Koalice přitom potřebuje pro vstup do Sněmovny získat aspoň deset procent hlasů, ale kdyby KDU-ČSL pouze zařadila na své kandidátky zástupce STAN, stačilo by jí získat pět procent.

Právě kvůli vyššímu volebnímu prahu někteří lidovečtí představitelé v uplynulých týdnech mluvili o možné změně formy spolupráce se STAN. "Samozřejmě ten tlak, nejen z regionů, ale i uvnitř KDU-ČSL, cítím. Na druhou stranu, já jsem ve vedení KDU-ČSL sedm let a musím říct, že jsem nezažil ještě jeden jediný průzkum, který by nás nadhodnotil. Všechny průzkumy, které kdy byly zveřejňovány před volbami, nás hrubě podhodnocovaly, někdy i o více než pět či osm procent," řekl Jurečka.

Nechtěl předjímat, jak se bude snažit přesvědčit další členy lidoveckého vedení o pokračování spolupráce. "Já si počkám na tu diskusi, s jakými argumenty lidé z regionů přijedou, protože to rozhodování není jednoduché," řekl.

Dnes se v Praze sešlo předsednictvo KDU-ČSL, po něm bude následovat jednání širšího vedení strany. Pravomoc k případnému ukončení koalice se STAN mají tyto orgány, nebylo by kvůli tomu nutné svolávat nový sjezd.

Definitivně jasno o podobě spolupráce lidovců a Starostů musí být do poloviny srpna, kdy strany musí oficiálně podat své kandidátky pro říjnové volby.