Praha - První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce pokračování spolupráce lidovců a hnutí STAN a preferuje formu volební koalice. Dnes to řekl novinářům při příchodu na jednání lidoveckého vedení, které se bude zabývat i volební koalicí. Senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek naopak podporuje takovou formu spolupráce, která by nevyžadovala deset procent pro vstup do Sněmovny. Čunek čeká, že se dnes na celostátním výboru KDU-ČSL bude o formě spolupráce se STAN hlasovat.

"Já nevidím důvod, aby KDU-ČSL zpochybňovala spolupráci mezi KDU-ČSL a STAN," řekl Jurečka. Za sebe nevidí ani důvod zpochybňovat formu volební koalice Lidovci a Starostové, kterou v květnu schválil lidovecký sjezd. Koalice přitom potřebuje pro vstup do Sněmovny získat aspoň deset procent hlasů, ale kdyby KDU-ČSL pouze zařadila na své kandidátky zástupce STAN, stačilo by jí získat pět procent.

Právě kvůli vyššímu volebnímu prahu někteří lidovečtí představitelé v uplynulých týdnech mluvili o možné změně formy spolupráce se STAN. "Nechceme zrušit spolupráci, ale chceme jenom odstranit tu desetiprocentní bariéru," řekl Čunek. Uvedl rovněž, že se svým názorem není v širším vedení KDU-ČSL osamocený.

"Samozřejmě ten tlak, nejen z regionů, ale i uvnitř KDU-ČSL, cítím. Na druhou stranu, já jsem ve vedení KDU-ČSL sedm let a musím říct, že jsem nezažil ještě jeden jediný průzkum, který by nás nadhodnotil. Všechny průzkumy, které kdy byly zveřejňovány před volbami, nás hrubě podhodnocovaly, někdy i o více než pět či osm procent," řekl Jurečka.

Nechtěl předjímat, jak se bude snažit přesvědčit další členy lidoveckého vedení o pokračování spolupráce. "Já si počkám na tu diskusi, s jakými argumenty lidé z regionů přijedou, protože to rozhodování není jednoduché," řekl.

Čunek prohlásil, že ho k úvahám o změně formátu spolupráce se Starosty nevedou žádné obavy o vlastní politickou budoucnost. "Jsem senátor a nekandiduji do Poslanecké sněmovny, a proto svým kolegům radím to, co si myslím, že je pro lidovce nejlepší. Věřím, že má úvaha není zatížena žádným osobním zájmem," řekl.

Zlínský hejtman se také nebojí, že by případná změna formátu spolupráce odradila některé voliče. Většina z nich podle Čunka nepozná, zda kandiduje volební koalice nebo jedna strana s podporou druhé, neboť v obou případech budou na kandidátkách stejní lidé. "Důležitější bude, co jim (voličům) chceme nabídnout ve volbách," řekl Čunek

Dnes se v Praze sešlo předsednictvo KDU-ČSL, po něm následuje jednání širšího vedení strany. Pravomoc k případnému ukončení koalice se STAN mají tyto orgány, nebylo by kvůli tomu nutné svolávat nový sjezd.

Definitivně jasno o podobě spolupráce lidovců a Starostů musí být do poloviny srpna, kdy strany musí oficiálně podat své kandidátky pro říjnové volby.