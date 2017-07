Praha - Po vrcholech sezóny softbalové reprezentace žen a kadetek nastává čas i pro českou reprezentaci juniorek. Mistrovství světa se bude letos odehrávat v USA, na Floridě, ve městě Clearwater. Juniorky strávily minulý týden na závěrečném soustředění v Ledenicích u Českých Budějovic, které ukončily víkendovými přátelskými zápasy v německém Deggendorfu. Reprezentace odletěla přes Istanbul do Miami, odkud se přesune do místa turnaje.

Od 24. do 30. července se ve skupině C Češky (13. místo v žebříčku) postupně utkají s Indií, Argentinou (30.), Novým Zélandem (5.), Dominikánskou Republikou (24.) a Portorikem (7.).

Do bojů o medaile postupují pouze dva nejlepší z každé skupiny. Mistrovství světa juniorek hraje 26 týmů. Českému týmu v aktuálním světovém žebříčku patří 13. místo. Z Evropy jsou na tom v žebříčku lépe Nizozemky (8.) a Italky (12.). Světovou jedničkou je Japonsko, dvojkou USA a trojkou Kanada. Titul z roku 2015 obhajují Američanky.

Češky obsadily před dvěma lety v Oklahomě 11. místo. V mládežnických kategoriích se ale nelze spolehlivě řídit minulými umístněními. Soupisky se zásadně každý rok proměňují.

Český tým získal pro letošní MS kanadskou posilu Katelyn Marii Humhejovou. Devatenáctiletá rodačka ze Surrey má českého otce Jaroslava, díky čemuž získala český pas. Softbal hraje od čtyř let a posbírala několik individuálních ocenění na kanadských šampionátech. Nastupovala za kanadské mládežnické reprezentace, teď ale mění dres. A to i proto, že se nevešla do kanadské juniorské reprezentace. "Možnost hrát tady mi ale přišla úžasná. Přiznám se, že jsem trošku vystrašená, ale je to vzrušující, jsem nadšená a za šanci hrát tady vděčná. Pomůžu, jak nejlépe umím," slíbila.

Vojtěch Albrecht, hlavní kouč juniorské reprezentace ví, že cesta k vysněné osmé příčce vede jen přes druhé místo ve skupině. „Se skupinou jsme velmi spokojeni, přijde nám nejlepší z těch ostatních. Británie i Holandsko budou mít útok na nejlepší osmičku mnohem složitější,“ uvedl Albrecht. „Měli jsme štěstí také na rozlosování zápasů. První zápas máme s Indií a pak s Argentinou, a to je pro nás dobré,“ plánuje rozjezd turnaje trenér. Indie teprve se softballem začíná a Češky by tak měly mít šanci se na turnaji rozkoukat a do dalších zápasů už nastoupit rozjeté.

Soupiska českého týmu:

Coufalová Julie (SK Joudrs Praha), Humhej Katelyn Marie (individuální člen), Klečková Barbora (TJ TEMPO PRAHA), Klimplová Veronika (SK Joudrs Praha), Kopicová Natálie (Patriots Liberec, z.s.), Kubicová Tereza (SKSB Ostrava, z.s.), Linková Adéla (SK Joudrs Praha), Malá Kristýna (SaBaT Praha, z.s.), Novotná Tereza (Eagles Praha z.s.), Regnerová Michaela (Žraloci Ledenice z.s), Slabá Gabriela (Eagles Praha z.s.), Stejskalová Eliška (Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.), Šimůnková Adéla (SK Joudrs Praha), Vacková Kateřina (TJ TEMPO PRAHA), Vodičková Ema (TJ TEMPO PRAHA), Výborná Apolena (SC Dvůr Králové).

Skupiny:

Skupina A: Tchaj-wan, Guatemala, Itálie, Filipíny, Turecko, Jihoafrická republika, USA.

Skupina B: Austrálie, Bahamy, Brazílie, Izrael, Japonsko, Nizozemsko, Peru.

Skupina C: Argentina, Česká republika, Dominikánská republika, Indie, Nový Zéland,

Portoriko.

Skupina D: Kanada, Čína, Velká Británie, Irsko, Korea, Mexiko.