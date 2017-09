Štrasburk - Evropská komise přijde do konce měsíce s návrhy, jak zesílit vracení těch, kdo nemají v Evropské unii právo na azyl, uvedl dnes v Evropském parlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Zdůraznil ale zároveň, že Evropa není a nestane se pevností, zůstane naopak kontinentem solidarity, kde najdou útočiště ti, kdo jej skutečně potřebují. Ti, kdo na takový nárok nemají, se podle něj musí vrátit do svých zemí. Juncker se dále vyslovil pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu.

"Mrzí mne, že ne všechny státy EU ukazují stejnou míru solidarity," prohlásil Juncker. Konkrétně ale v této souvislosti žádný stát nejmenoval. Země ze střední a východní Evropy, včetně Česka, se dlouhodobě odmítají podílet na programu přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka a Junckerova komise kvůli tomu se třemi státy vede řízení, které může skončit až před unijním soudem.

Evropa jako celek ale solidární je, připomněl Juncker s tím, že státy EU loni daly azyl více než 720.000 uprchlíků. "Je to třikrát víc než Austrálie, Kanada a USA dohromady," připomněl šéf komise.

Juncker naopak jmenovitě ocenil způsob, jakým se s migrací vyrovnává zatížená Itálie a za potlesku europoslanců poděkoval Římu za vytrvalost a štědrost. Itálie "zachránila čest Evropy", řekl.

Předseda komise ve svém obsáhlém projevu o stavu Evropské unie ale také zdůraznil, že je třeba rychle zlepšit podmínky uprchlíků ve střediscích v Libyi. Na tamní krizový stav opakovaně upozorňují nevládní i mezinárodní organizace. Podle Junckera jde o kolektivní odpovědností Evropy, a komise hodlá v této věci úzce spolupracovat s agenturami OSN.

Juncker připomněl, že unie nyní své vnější hranice chrání daleko lépe než na začátku migrační krize. Přispívá k tomu podle něj i více než 1700 pracovníků nové evropské pohraniční a pobřežní stráže.

"Snížili jsme počty příchodů o 97 procent ve východním Středomoří v důsledku dohody s Tureckem. A lépe kontrolujeme situaci i v centrálním Středomoří," prohlásil Juncker. Na trase mezi Libyí a Itálií se v srpnu podle něj počty příchozích ve srovnání s předchozím rokem snížily o 81 procent. Snížil se tak také počet těch, kdo zahynuli při pokusu moře přeplout.

Rumunsko a Bulharsko podle Junckera patří rychle do schengenu

Juncker se dále vyslovil pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu. Pomohlo by to podle něj zlepšení ochrany vnější hranice Evropské unie.

Plné členství v evropském prostoru bez vnitřních hranic si podle jeho názoru zaslouží také Chorvatsko ve chvíli, kdy splní všechny potřebné podmínky.

Podle Junckera se v dohledné době nestane členem Evropské unie Turecko. Prioritou pro vstup do EU je totiž právní stát, řekl Juncker. Dodal také, že Ankara se už dlouho vzdaluje Evropě, a to mílovými kroky.