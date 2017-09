Štrasburk - Funkce předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady, tedy šéfa unijních summitů, by se v budoucnu mohly spojit a státy EU by měly rozhodnutí v některých klíčových oblastech začít přijímat kvalifikovanou většinou místo jednomyslnosti. V projevu před europarlamentem to dnes jako kroky k vyšší akceschopnosti Evropské unie navrhl stávající předseda komise Jean-Claude Juncker.

"Evropa by byla snáze pochopitelná, kdyby loď řídil jeden kapitán," prohlásil Juncker. Návrh podle něj není namířen proti nynějšímu předsedovi Evropské rady, kterým je někdejší polský premiér Donald Tusk. Juncker dnes také oznámil vznik nového kodexu chování členů Evropské komise.

V obsáhlém projevu o stavu EU, který šéf komise před europoslanci přednesl v polovině funkčního období svého týmu, nabídl dlouholetý účastník evropského politického dění i své náměty, jak by se unie mohla vyvíjet do budoucna. Přišel tak fakticky s "šestým scénářem" budoucnosti evropské integrace poté, co komise na jaře k diskusi nabídla pět scénářů budoucí podoby bloku. "Začali jsme opravovat střechu. Ale práci musíme dokončit teď, dokud stále svítí slunce," podotkl Juncker. Je tak podle něj také nyní potřeba "vyplout z přístavu a chytit vítr do plachet".

Předseda EK europoslancům připomněl, že od 30. března 2019 bude mít po britském odchodu unie jen 27 členských zemí. Hned ten den navrhl uspořádat první unijní summit, který by se podle něj měl uskutečnit v rumunském městě Sibiu. Rumunsko bude na jaře 2019 předsednickou zemí bloku.

Podle Junckera by ale měla být i zmenšená unie globálním hráčem. A právě v oblasti zahraniční politiky by podle něj měly členské státy začít rozhodovat kvalifikovanou většinou místo nynější potřeby jednomyslnosti. "Smlouvy to už nyní umožňují, pokud budou všechny členské země souhlasit," podotkl.

Kvalifikované většiny by se podle něj mělo začít častěji používat v daňové oblasti. Juncker konkrétně zmínil rozhodnutí týkající se konsolidovaného základu korporátních daní, daně z přidané hodnoty, zdanění digitálního průmyslu či daň z finančních transakcí. "Evropa musí mít možnost jednat rychleji a rozhodněji," poznamenal šéf komise.

K roku 2025 by podle Junckera měla v EU existovat plně funkční bezpečnostní unie. "Potřebujeme ji. A NATO ji potřebuje," upozornil šéf komise. Připomněl také už nyní začínající trvalou strukturovanou spolupráci členských zemí v obranné a bezpečnostní oblasti.

Juncker v projevu také oznámil návrh nových pravidel pro financování politických stran a svou podporu představy mezinárodních kandidátních listin pro volby do europarlamentu.