Trevír - Filosof a revolucionář Karl Marx by měl být vnímán v kontextu své doby a neměla by se na něj svalovat zodpovědnost za zločiny komunismu. V proslovu v západoněmeckém Trevíru to u příležitosti dvoustého výročí Marxova narození řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. V rodišti německého myslitele se v sobotu otevře několik výstav, v centru města bude odhalena jeho socha v nadživotní velikosti. Proti oslavám Marxova narození se konají i protesty.

"Karla Marxe je třeba chápat v kontextu jeho doby," uvedl Juncker ve svém projevu. "Za to, že jeho pozdější následovníci použili hodnoty, které formuloval, a slova, která k popisu těchto hodnot nalezl, jako zbraně proti jiným, nelze povolávat k zodpovědnosti Karla Marxe," dodal předseda Evropské komise, který pochází z politického tábora křesťanských demokratů.

Při slavnosti v trevírské bazilice se Marxe dnes zastala také Malu Dreyerová, sociálnědemokratická premiérka spolkové země Porýní-Falc, v níž myslitelovo rodiště leží. "Zločiny, které byly ve 20. století v jeho jméně spáchány na milionech lidí, nemůžeme dávat za vinu jemu," uvedla.

Krátce před projevem Dreyerové vyvedli organizátoři z baziliky, kterou zaplnila zhruba tisícovka hostů, člověka, který proti Marxovi a jeho odkazu hlasitě protestoval. "Ceremonie sem nebo tam, je dobře, že je u nás možné svobodně vyjádřit svůj názor," komentovala incident Dreyerová.

Slavnostní akt předcházel sobotnímu otevření několik výstav věnovaných neslavnějšímu trevírskému rodákovi. Největší z nich s názvem Karl Marx 1818-1883. Život. Dílo. Doba. si budou moci zájemci z řad veřejnosti prohlédnout v Rýnském zemském muzeu až do 21. října. V Marxově rodném domě se otevře v sobotu nová stálá výstava.

V sobotu bude v centru města odhalena rovněž Marxova socha v nadživotní velikosti, kterou městu darovala Čína. Vztyčení pomníku kontroverzního myslitele vyvolalo protesty. Dnes večer se například v Trevíru uskuteční akce protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD), na které s proslovem vystoupí jako hlavní host bývalý český prezident Václav Klaus. Na sobotu AfD plánuje tichý protestní pochod městem.

Jeden z duchovních otců komunismu se v Trevíru narodil 5. května 1818 a ve městě nedaleko francouzských hranic strávil prvních 17 let svého života. Trevír se dvousté výročí od jeho narození snaží využít i k posílení svého významu. Nalákat chce mimo jiné nové turisty, například z Číny jich podle DPA do města hlavně kvůli slavnému rodákovi již nyní přijíždí ročně kolem 150.000.