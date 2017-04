Varšava - Čeští judisté na mistrovství Evropy ve Varšavě trápili v osmifinále soutěže družstev šampiony z roku 2015 Francouze. Bez své největší hvězdy Lukáše Krpálka, kterému nedovolil start zdravotní stav, nakonec prohráli těsně 2:3. Neobhájí tak loňské překvapivé páté místo.

Češi nastupovali do souboje s jedním z favoritů na medaile s vědomím, že v mladé sestavě bez tradičních opor Pavla Petřikova, Jaromíra Musila, Jaromíra Ježka i Krpálka budou jen těžko bojovat o postup. Nakonec ale překvapili sami sebe.

"Kluci mě potěšili a zlepšili si chuť po soutěži jednotlivců. Potvrdilo se, že nám týmy jdou a užíváme si to. Výkony byly až na hranici úžasnosti," uvedl reprezentační trenér Petr Lacina pro ČTK a Radiožurnál. "Samozřejmě teď všichni budou řešit, proč se nepral Lukáš Krpálek, ale nebyl na tom dobře. Sotva chodil. Bolí ho záda, celé tělo, takže jsme to nechtěli pokoušet," vysvětlil absenci největší hvězdy.

David Pulkrábek v prvním duelu nestačil na Alexandre Mariaca, který startuje ve vyšší váhové kategorii. Následně si ale Jakub Ječmínek poradil s Guillaumem Chainem.

"Já nám věřil. Už v autobuse jsem tipoval výsledek 3:2, jen jsem si nebyl jistý na kterou stranu. To se potvrdilo, bohužel na opačnou stranu, než jsem doufal. Byli jsme outsideři, všichni jsme se prali s čistou hlavou, nahecovali jsme se, bohužel chyběl kousíček," prohlásil Ječmínek.

Následně šel ve váze do 81 kilogramů Ivan Petr na stejného soupeře, který ho vyřadil v soutěži jednotlivců. Tentokráte sváděl s Pape Doudou Ndiayem vyrovnanější souboj, přestože v úvodu utrpěl zranění nosu po srážce hlavami. Nakonec však přeci jen prohrál.

O velké překvapení se ve váze do 90 kilogramů postaral David Klammert, který porazil světovou dvojku a stříbrného medailistu ze soboty Axela Clergeta. Sice prohrával, ale v závěru hodil soupeře na wazari a následně ho udržel na zemi.

"Trochu jsem si spravil chuť z jednotlivců. Dokázal jsem si, že jsem schopný porážet i takové kapacity. Sice jsme prohráli, ale dokázali jsme si, že jsme s nimi schopni prát se vyrovnaně i s takto mladým týmem. Nemůžeme se na 'Krpoše' zlobit. Ráno, když jsem ho viděl, tak mi bylo jasné, že do toho nepůjde. My mu děkujeme za sobotu, dnes jsme si to chtěli užít my," řekl Klammert.

Rozhodnout mohl Tomáš Knápek, který jako náhradník musel zaskočit za Krpálka, jenž po sobotním zisku bronzu nemohl startovat. Šanci dostal jeho sparingpartner, proti francouzské hvězdě Cyrillu Maretovi, čtyřnásobnému medailistovi z evropských šampionátů a bronzovému z olympijských her v Riu byl ale bez šancí.

"Já si věřím na každého. Nechtěl jsem tým zklamat a dal jsem do toho všechno. Bohužel Maret vychytal můj pohyb a okontroval mě. Škoda. Takový výsledek jsme ale určitě nečekali," uvedl Knápek, který figuruje ve světovém žebříčku na 176. místě, zatímco Maret je třetí.