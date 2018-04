Praha - Čeští judisté jdou do mistrovství Evropy v Tel Avivu s velkými ambicemi, přestože je v poslední době trápí zdravotní potíže. Od olympijského vítěze Lukáše Krpálka se tradičně očekává, že se bude prát o medaile. Pavel Petřikov se pokusí navázat na páté místo ze světového šampionátu a David Klammert chce potvrdit výbornou formu z posledních měsíců. Uspět chtějí i zkušený Jaromír Musil a při své premiéře na velké akci Jiří Petr.

"Základ je umístění do sedmého místa a lepší. Co se týče zkušeností, máme docela silný tým a ta umístění, o kterých mluvíme, jsou reálná," řekl reprezentační trenér Petr Lacina. "Ale víme, že je možné během vteřiny prohrát. Máme zkušený tým a já doufám, že to přetavíme v nějaká slušná umístění a vyhrajeme co nejvíce zápasů," dodal.

Největší nadějí je tradičně nejúspěšnější český judista historie Krpálek, který už má z mistrovství Evropy čtyři medaile. Loni skončil ve váze nad 100 kilogramů třetí a na posledních šesti turnajích, na kterých startoval, bral vždy medaili.

"Jako na každý turnaj pojedu s tím, abych ze sebe dostal maximum. Rozhodně bych chtěl bojovat o medaili," řekl Krpálek, který ale v poslední době bojoval se zdravotními problémy. "Byl jsem skoro tři týdny nemocný, čtrnáct dní jsem měl antibiotika. Bylo mi fakt mizerně. Mám za sebou horší období. Doufám, že jsem se aspoň trošku připravil. Byl by pro mě super boj o medaili, ale to uvidíme až na místě," dodal.

Navíc má problémy s prstem, kolenem a žebry. "Moc nevím, co s prstem je. Je fialový, až do černa. Bolí mě to, ale doufám, že to bude v pohodě. Že to zalepím a nebude mě to omezovat. Žebra bolí, s kolenem mám asi dva měsíce problémy. Ale nejsou to zranění, kvůli kterým bych tam nemohl nastoupit," uvedl Krpálek. "Možná mě to někdy víc vyburcuje, abych na těch závodech vydal všechno, co ve mně je," dodal.

Ambice na dobré umístění má i Petřikov. "V loňské sezoně zaznamenal životní výsledek a medaile z mistrovství světa nebyla daleko. Tak jako na posledním kempu v Turecku, jsem ho ještě nikdy házet neviděl. Doufám, že spojí to nasazení, zkušenost a další měsíce přípravy, které od té doby uběhly," prohlásil trenér Lacina. Věří, že zkušenosti a taktickou vyzrálost využije i Musil ve váze do 81 kilogramů. "Zatím byl na Evropě nejlépe sedmý, tak je čas to vylepšit," řekl Lacina.

Pro Petřikova zřejmě půjde o loučení s kategorií do 60 kilogramů, z níž plánuje přejít do vyšší váhy. "Chtěl bych tu šedesátku uzavřít nějakým svým maximem," prohlásil Petřikov.

Klammert na čtyřech z posledních pěti turnajích bojoval o medaile a pomalu se dere mezi absolutní špičku váhy do 90 kilogramů, přestože ho na jaře brzdila zranění krku a ramena. "Když se mi podaří předvést výkony, které se mi v poslední době dařily, a poštěstí se, může to být i trošku výš než ta sedmička," věří.

Poprvé se na šampionátu představí třiadvacetiletý Jiří Petr, který v únoru překvapil osmifinálovou účastí na Grand Slamu v Paříži. "Bohužel minulý čtvrtek si zlomil nos. Ne nějak komplikovaně, takže se to nemusí rovnat. Třeba se ale bude bát o nos a nebude se bát soupeřů, což by taky nakonec mohlo být k něčemu," řekl Lacina.