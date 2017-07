Chu-che-chao-tche (Čína) - Judista Pavel Petřikov vyhrál na turnaji Grand Prix v čínském Chu-che-chao-tche jeden ze tří zápasů a obsadil sedmé místo. Ve stejné váhové kategorii do 60 kilogramů neuspěl David Pulkrábek a po porážce v úvodním duelu se neumístil.

Petřikov nejprve zdolal Itala Carminea Mariu Di Loreta, ale pak nestačil na dva mongolské soupeře. Ve druhém kole jej porazil pozdější poražený finalista a někdejší vicemistr světa Amartuvšin Dašdavá a v opravném pavouku Boldbátar Ganbat. Pulkrábka vyřadil loňský juniorský mistr Evropy Tornike Tsjakadoea z Nizozemska. Turnaj vyhrál Japonec Toru Šišime.

O víkendu se v Číně představí ještě Jakub Ječmínek a Jaromír Ježek (oba do 73 kg), Ivan Petr (do 81 kg), David Klammert (do 90 kg) a v nejtěžší váze nad 100 kg olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který na turnaj odjel s cílem vybojovat si jistotu nasazení pro srpnové mistrovství světa v Budapešti.