Praha - Judista Pavel Petřikov prohrál na mistrovství Evropy v Tel Avivu hned první zápas a vypadl ve druhém kole. Při plánované derniéře ve váhové kategorii do 60 kilogramů nestačil na Rusa Islama Jašujeva a nenavázal na páté místo z loňského mistrovství světa.

Jednatřicetiletý Petřikov jel do Izraele s touhou vylepšit své maximum na evropských šampionátech, kterým je sedmé místo. Neuspěl však již v prvním utkání. Proti o šest let mladšímu Rusovi se těžko dostával do chvatů, nasbíral dva tresty a 50 vteřin před koncem se při snaze o chycení soupeře na zádech nechal povalit na wazari. Jašujev si pak vedení už pohlídal.

Pro Petřikova je brzká porážka o to nepříjemnější, že šlo o jeho zřejmě poslední start ve váze do 60 kg. Nyní už by měl bojovat v kategorii do 66 kg.