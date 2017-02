Praha - Judista Lukáš Krpálek bude v neděli poprvé zápasit od loňského triumfu na olympijských hrách. Jediný český zlatý medailista z Ria od té doby pracoval na přechodu do nejvyšší váhové kategorie, kterou si nyní prvně vyzkouší na Grand Prix v Düsseldorfu.

"Jedná se o můj první start od Ria, navíc v nové kategorii a s novými pravidly. Sám jsem na sebe zvědavý," řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci. "Samozřejmě budu chtít uspět, protože nemám rád porážky, ale jde hlavně o to si vyzkoušet prát se s těžšími závodníky," dodal.

Dosud totiž Krpálek působil v kategorii do 100 kilogramů, v níž se stal mistrem Evropy, světa i olympijským vítězem. Nyní ho čeká kategorie bez váhového omezení, kde jsou judisté i se 170 kilogramy.

"Občas jsem se s nimi pral na kempech anebo na univerziádě v Kazani (2013). Vyhrával jsem, ale vždy jsem se nadřel, dvě minuty se mnou vytírali žíněnku a já vyhrál, až když už nemohli. Uvidíme, jak to bude vypadat teď. Pro mě je důležité soupeře co nejrychleji unavit, neudělat blbost, nenechat se zalehnout, být opatrný a pak na konci je hodit," popisoval šestadvacetiletý rodák z Jihlavy.

Od olympiády přibral zhruba sedm kilogramů. "Momentálně mám 115 kilo. Strop, za který nechci jít, je 120 kilo. Víc nechci, abych neztratil rychlost. Narostlo mi celé tělo, ramena, nohy, takže musím měnit šatník," usmíval se Krpálek.

Po olympiádě si dal pauzu a naplno se do přípravy vrhnul na začátku roku. Má už za sebou přípravné kempy včetně dvoutýdenního soustředění v Mekce juda Japonsku. "Cizince na tuto univerzitu moc často nepouští, ale mě tam mají rádi a zvou mě tam dlouhodobě. Docela mě překvapilo, jak mě tam teď přivítali. Já jim zas děkoval za to, že mi přípravou tam pomohli k úspěchu na olympiádě," popisoval Krpálek.

"Člověk se po pauze vždy cítí neohrabaně. Ale kemp v Japonsku mě do toho zas dostal. Vždy je to tam velmi náročné, ale doufám, že mi to přinese jen pozitiva. Potkal jsem se tam i s Hisajošim Harasawou, který byl na olympiádě stříbrný v mé nové kategorii. A pralo se mi tam s ním dobře," prozradil.

Právě Harasawa by se měl rovněž představit v Düsseldorfu. Přihlášen je i Rumun Daniel Natea, světová dvojka, a další dva závodníci nejlepší světové desítky Fajsal Džaballá z Tuniska a Nizozemec Roy Meyer. Startovat má také jiný Nizozemec Henk Grol, který patřil k největším rivalům Krpálka ve "stovce" a stejně jako on se rozhodl pro posun do vyšší váhy.

"Mohu se tak potkat se svým velkým rivalem. Nadšený jsem z toho samozřejmě nebyl, ale musím ho brát jako každého jiného soupeře. Moje bilance s ním není dobrá, tak mám prostor ji zlepšit," prohlásil Krpálek. "Nebude to na úvod jednoduchý turnaj a beru to hlavně jako testovací a rozepírací zápasy před dalšími vrcholy," nechce si připouštět tlak olympijského vítěze.

V Düsseldorfu si navíc chce vyzkoušet i nová pravidla, která platí od ledna. "I to je důvod, proč jsme se rozhodli startovat už teď. Zatím jsem viděl jen přenosy z Grand Slamu v Paříži a rozhodování tam bylo docela fajn. Sám jsem zvědavý, až si to vyzkouším," dodal.

Kromě Krpálka se v Düsseldorfu představí dalších pět českých reprezentantů a to Michal Horák (nad 100 kg), David Klammert (do 90 kg), Ivan Petr (do 81 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg) a Pavel Petřikov (do 60 kg). Všichni budou nenasazeni včetně Krpálka. "Teď je ze mě zase nováček. Ale s tím jsem do té změny šel, že začnu od nuly, i když to bude nevýhoda," dodala největší hvězda českého juda.