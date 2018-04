Tel Aviv - Judista Lukáš Krpálek bude dnes usilovat o pátou medaili z mistrovství Evropy. V Tel Avivu se olympijský vítěz z Ria de Janeiro podruhé v kariéře představí na kontinentálním šampionátu ve váze nad 100 kilogramů, v níž obhajuje bronz. Předtím získal v kategorii do 100 kg dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

V poslední době bojoval Krpálek se zdravotními problémy. Tři týdny byl nemocný, navíc má potíže s prstem, kolenem a žebry. "Moc nevím, co s prstem je. Je fialový, až do černa. Bolí mě to, ale doufám, že to bude v pohodě. Že to zalepím a nebude mě to omezovat. Žebra bolí, s kolenem mám asi dva měsíce problémy. Ale nejsou to zranění, kvůli kterým bych nemohl nastoupit," uvedl Krpálek. "Možná mě to někdy víc vyburcuje, abych ze sebe vydal všechno, co ve mně je," dodal.

Ve váze do 90 kilogramů nastoupí David Klammert a Jiří Petr, kterého čeká debut na mistrovství Evropy.