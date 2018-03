Praha - Judista David Klammert získal na turnaji European Open v Praze poprvé v kariéře mezi seniory stříbrnou medaili v kategorii do 90 kilogramů. Zastínil tak i olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který ve váze nad 100 kilogramů prohrál v semifinále a nakonec vybojoval bronz. Ten naopak těsně unikl Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kilogramů skončil pátý.

Krpálek měl jako nasazená jednička v prvním kole volný los. Pak snadno pokořil Ukrajince Vladyslava Berezku, kterého porazil už za 55 sekund škrcením. Ve čtvrtfinále potřeboval 108 sekund, než hodil na ipon Litevce Ignase Mecajuse.

V semifinále však nečekaně zaváhal s osmatřicátým judistou světa Javádem Mahdžúbem z Íránu, kterému po minutě boje vyšel útok osotogari a získal ipon. "Vůbec jsem nečekal tenhle chvat. U něj jsem ho viděl poprvé. Já navíc na tenhle chvat nikdy nespadl. Mrzí mě to, protože jsem měl zbytečně vychýlené ruce, jelikož jsem čekal jiné chvaty. A to je ta chyba. Stálo mě to vítězství," litoval Krpálek v rozhovoru s novináři.

I tak ale nakonec nejúspěšnější český judista historie potěšil fanoušky a v utkání o třetí místo udolal v prodloužení Nizozemce Jura Spijkerse. Na pražském turnaji získal už pátou medaili za sebou, dosud byl třikrát zlatý a nyní podruhé bronzový.

"Pro mě je každá medaile cenná. Jen mě mrzí to semifinále, kde jsem zaspal. Ale jsem rád, že jsem to pak skvělým fanouškům vrátil alespoň tím bronzem. Patří jim obrovský dík za podporu. A doufám, že za dva roky se tu zase uvidíme," dodal olympijský šampion.

Stejně jako Krpálek byl nasazený jako jednička i Klammert a roli favorita potvrzoval až do finále. Všechny zápasy vyhrál na ipon, jen v osmifinále se s Rakušanem Johannesem Pacherem více zapotil a uspěl až ve druhé minutě prodloužení. Francouze Juliana Kermarrece však ve čtvrtfinále zdolal za 69 sekund a v semifinále Ukrajince Semena Rakitu za půl minuty.

Poprvé tak mezi seniory postoupil na mezinárodním turnaji do finále. Dosud měl dva bronzy z Evropských pohárů v Katovicích a Minsku a také z letošní Grand Prix v Tunisu. Úspěšné tažení ale ke zlatu nedovedl, jelikož ve finále zaváhal v prodloužení a prohrál s Bělorusem Jahorem Varapajevem na wazari.

"Kvůli tomu prohranému finále převažuje trochu zklamání. Diváci byli úžasní a chtěl jsem jim to vrátit tím, že si poslechnou českou hymnu. Místo toho museli slyšet běloruskou. Byl to vyrovnaný zápas, chvílemi jsem měl i navrch, ale pak mi asi docházely síly a zaspal jsem tam jeden moment," vyprávěl Klammert. "Asi trochu cennější je pro mě bronz z Grand Prix v Tunisu, ale tahle medaile je cenná kvůli fanouškům. O to víc mě mrzí, že to nevyšlo na zlato," dodal.

Dařilo se také Musilovi, který při návratu po zranění navázal na páté místo z Grand Slamu v Paříži. Ve čtvrtfinále byl nad jeho síly Uzbek Šarofiddin Boltabojev. V boji o bronz pak svedl vyrovnanou bitvu se Švédem Robinem Pacekem, kterého v závěru tlačil, ale soupeřovo wazari už nedohnal.

"Páté místo není špatné, ale myslím si, že mám na víc. Ve čtvrtfinále mě soupeř sfoukl jako svíčku. V zápase o třetí místo jsem měl větší šanci vyhrát," konstatoval Musil.

Dvě výhry a postup do osmifinále vybojoval Jiří Petr ve váze do 90 kg. Jeho bratr Ivan Petr naopak ve váze do 81 kg prohrál hned první zápas a neobhájil předloňský bronz. V osmifinále váhy nad 100 kg byl také Jan Pinta.