Praha - Obrácená perspektiva, tak typická pro amatérského výtvarníka a profesionálního muzikanta Ivana Mládka, kdy nejvzdálenější předměty maloval největší a ty nejbližší malé, je minulostí. Další prostředek pro malování legrace objevil v minimalismu. Snaží se, aby se i na té nejjednodušší malbě něco dělo. Své současné snažení nazval "action minimal artem", neboli akční minimální umění. ČTK to řekl Mládek.

"Zní to docela vznešeně, že jo? Zvu všechny 28. února do foyeru pražského Divadla Bez zábradlí, kde asi dvě desítky svých volovin vystavím," uvedl skladatel, textař, muzikant, zpěvák, výtvarník a humorista, který 7. února oslaví pětasedmdesátiny.

"V žádném případě ještě nebilancuji. Nemám čas, možná se k tomu dostanu na smrtelné posteli," dodal humorista, jehož celoživotní krédo zní: Lepší špatná kapela, než dobré zaměstnání.

Mládkovy písničky svého času zlidověly, zpívaly si je i děti ve školkách. Podle informací Ochranného svazu autorského (OSA) jich má k dnešku na kontě 656. "Nejhranějšími jsou Jožin z bažin, Medvědi nevědí, Zkratky, Švadlenka Madlenka, Neopatrný křeček, Prachovské skály, Jez, Brno je zlatá loď a Šmudla Rudla," řekla ČTK mluvčí OSA Šárka Chomoutová.

Málokdo však ví, že autorem některých textů byl v počátcích jeho tvorby Zdeněk Svěrák. Ten totiž kdysi otextovával písničky, některé pod pseudonymem Emil Synek, i k dechovce. Pro Mládka jich napsal asi patnáct. "Bylo to v jeho začátcích, kdy se svými poněkud drzými texty nemohl prorazit. Rozuměli jsme si a protože máme společného ducha, pomohl jsem mu a napsal texty Švagr má bagr, Láďa jede lodí, Mravenci v kredenci či Dívka s modrou matrací," řekl populární cimrmanolog ČTK.

"Snažíme se se Zdeňkem Svěrákem zviditelnit naše společné písničky. Natočili jsme i speciální CD Mládek zpívá Svěráka a naopak, ale lidi si často i dál myslí, že všechno, co zpívám, je jen moje. Kvůli zpestření repertoáru jsem se od počátku Banjo Bandu nebránil spolupráci s jinými autory, ale spíš jsem přebíral melodie. Cizí texty jsem akceptoval jen výjimečně, ty Svěrákovy mi nejlépe šly 'do pusy'. A jak došlo k naší spolupráci? Ukecal jsem ho," komentuje to dnes Mládek.

Spousta jeho písniček se uchytila i v zahraničí. "To ale nedokládá mé obchodní schopnosti. Některé, samozřejmě nejvíc vtíravý Jožin z bažin, se mimo republiku rozšířily jen díky internetu. Kdyby vše záviselo jako dřív jen na agenturách a manažerech, svět by zůstal tragicky ochuzen. Dneska si už i eskymáci nedovedou život bez Jožina představit, což jsem se dozvěděl z vyprávění cestovatele Tomáše Poláčka," podotkl Mládek.

Posluchače baví především jeho humor v písňových textech. Ovšem málokdo si uvědomí, že Mládek je i vynikajícím hráčem s českým jazykem. Už koncem 70. let to rozebrali lingvisté z Ústavu pro jazyk český a zařadili ho do linie moderní české kultury vedoucí od textů Voskovce a Wericha k tvorbě Jiřího Suchého. Přitom jako školák neměl Mládek český jazyk v oblibě. "Češtinu jsem nenáviděl, radši jsem měl i matematiku," řekl muzikant, který koncertuje i nyní se svým Banjo Bandem jako za mlada.