Praha - Více než polovina laureátů z minulých let by se měla zúčastnit letošního slavnostního vyhlášení ankety Zlatá hokejka, které se uskuteční příští týden v úterý v Praze. Pořádající Český svaz ledního hokeje a společnost BPA sport marketing pozvali u příležitosti 50. výročí od vzniku ankety všech dosavadní 25 vítězů a třináct by se jich mělo akce zúčastnit.

"Myslím si, že to bude velmi slavnostní večer. Pozvali jsme všechny bývalé vítěze a zájem je obrovský, z čehož mám radost," řekl prezident svazu Tomáš Král na dnešní tiskové konferenci.

Radost mají organizátoři i z toho, že by na vyhlášení mělo osobně dorazit devět z deseti nominovaných. Pouze útočník Ondřej Palát se omluvil, neboť bude mimo Českou republiku. Martin Erat, Pavel Francouz, Milan Gulaš, Tomáš Hertl, Ondřej Kaše, David Krejčí, Martin Nečas, David Pastrňák a Jakub Voráček mají do Fora Karlín na vyhlášení dorazit.

"Pomohla nám změna, kdy jsme místo konání Zlaté hokejky přesunuli z Karlových Varů do Prahy a termín jsme z víkendu posunuli na všední den," uvedla předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA Jana Obermajerová. "Vyhlášení bude mít dva ústřední motivy - vzdáme hold vítězům a spojení českého hokeje s Českou televizí," dodala.