Praha - Česká běžkyně na lyžích Kateřina Smutná bude hvězdou jubilejního padesátého ročníku Jizerské padesátky, která se pojede v Bedřichově v neděli 19. února. Bývalá rakouská reprezentantka má v aktuální sezoně famózní formu, vyhrála pět z šesti závodů, do nichž nastoupila, a bude v Jizerských horách útočit na celkové vedení v seriálu dálkových běhů Ski Classics. Přihlášeno je 6300 závodníků z 34 zemí světa, na hlavní padesátku zbývá ještě zhruba 300 volných startovních čísel.

Organizátoři pro letošní sezonu vycouvali z tradičního lednového termínu, aby se vyvarovali nedostatku sněhu jako v minulých letech. "Potíže se sněhem skutečně nejsou, máme ho dost. I když se trochu oteplilo, není to problém," řekl na dnešní tiskové konferenci za organizátory David Douša. "Podmínky jsou nyní úplně ideální a já věřím, že to bude krásná oslava padesáté padesátky," uvedl.

Smutná by mohla oslavu vyšperkovat vítězstvím, v sezoně pátým v řadě. Druhá za Švédkou Brittou Johanssonovou Norgrenovou v průběžném hodnocení seriálu je pouze kvůli tomu, že vynechala závod v Číně. Její přípravu na český závod však poznamenalo nachlazení, kterému čelila po minulém závodu o víkendu v Toblachu. "Měla jsem kašel, nebylo to snadné, ale snad už to je lepší a dokážu se do víkendu vykurýrovat," uvedla Smutná.

Před dvěma lety Jizerskou padesátku vyhrála, loni byla čtvrtá. Letos ale má životní formu prý i proto, že si odpustila cestu do Číny. "Kdyby to dopadlo jako před dvěma lety, bylo by to úžasné," zasnila se Smutná, která hned po Jizerské padesátce odjede do Lahti na mistrovství světa. Líbilo by se jí, kdyby se jelo na namazaných lyžích, což má radši. "Jenže má sněžit, takže to se pojede na hladkých, bohužel," naznačila, že moc nemá ráda styl jízdy "soupaž".

Na startu nebude chybět ani veterán českých dálkových běhů Stanislav Řezáč, který vyhrál Jizerskou padesátku v letech 2000, 2001 a 2012. V aktuální sezoně se mu ale tolik nedaří. Nejlépe byl čtrnáctý na La Diagonele. "Mám docela formu, ale letos mi nejezdí lyže. Nemám v týmu profesionálního servismana. Pokud bych měl optimální lyže, tak bych do šestého místa mohl zajet, to by bylo super," řekl. "Chci využít norský servis, snad se to povede," uvedl.

V Bedřichově nebude chybět ani Lukáš Bauer, který byl na Jizerské padesátce druhý v roce 2013. Nyní soustředí své síly na MS v Lahti. "Já tam budu mít dílčí úkoly," řekl v rozhovoru z finského Vuokatti, kde absolvuje závěrečnou přípravu na MS. V Jizerských horách bude působit i jako šéf svého týmu Pioneer Investments.

Na celý víkend je připraveno celkem sedm závodů, páteční třicítky volnou technikou se zúčastní mimo jiné trojnásobný olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek, vodní slalomář Vít Přindiš, horolezec Radek Jaroš či čerstvá juniorská mistryně Evropy v biatlonu Markéta Davidová.

Padesátku pojede také úspěšný handicapovaný sportovec Jan Tománek na sledge lyžích. "Ten vozík se musí specificky připravit, protože něco jiného je to na rovině a něco jiného do kopce. Snad se mi to podařilo, takže věřím, že to bude dobré. Připravený jsem," ujistil Tománek.

Pořadatelé připravili pro jubileum plno doprovodných akcí a o Jizerské padesátce bude v České televizi i dokumentární film. Vyjde kniha s padesáti příběhy závodu jak mezi amatéry, tak slavnými osobnostmi, a český šachista David Navara ve čtvrtek sehraje simultánních padesát partií proti padesáti soupeřům.