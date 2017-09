Monza (Itálie) - Britský pilot Lewis Hamilton se sice dnešním vítězstvím ve Velké ceně Itálie ujal vedení v mistrovství světa formule 1, italští fanoušci ho ale po závodě v Monze vypískali. Jezdec stáje Mercedes totiž na druhé místo průběžného pořadí odsunul jezdce Ferrari Sebastiana Vettela a pokazil domácímu týmu oslavy 70. výročí založení.

Trojnásobný mistr světa Hamilton vyhrál Velkou cenu Itálie před týmovým kolegou Valtterim Bottasem a třetího Vettela porazil o propastných 36 sekund. V hodnocení šampionátu má sedm závodů před koncem před německým pilotem náskok tří bodů.

"Nemůžete tomu uniknout. Když tady vyhrajete před Ferrari, budete za padoucha," řekl Hamilton. "Kdybychom tady s Valtterim nebyli, vyhrálo by Ferrari, takže jsme za ty špatné. Ale jsou chvíle, kdy jsem za zloducha rád a mám z toho radost," přidal.

Reakce italských fanoušků Hamiltona nepřekvapila. "Čekal jsem to, takhle to tady chodí už asi deset let, pokud Ferrari nevyhraje," uvedl. "Ale domácí příznivce respektuji a obdivuji jejich vášeň. Jsou trochu jako fotbaloví chuligáni a všechno to dělají z lásky k rudým vozům," dodal.

"Ale i tak jsem mezi nimi viděl pár britských vlajek. Italové, kteří přešli od Ferrari k Mercedesu. Takže kousek po kousku, rok za rokem jich dokážeme pár konvertovat," prohlásil.