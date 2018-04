Brno - Podruhé za sebou dovedl hlavní kouč, generální manažer i majitel hokejistů Komety Brno Libor Zábranský svůj klub do finále extraligy a bude s nimi útočit na rekordní 13. titul. Jeho tým v play off už druhou sezonu kraluje a v sobotu vyřadil po vítězství 4:1 na zápasy vítěze základní části Plzeň.

Západočeši sice dokázali ve čtvrtek v Brně přerušit sérii 13 výher Komety v play off, ale Brňané v sobotu ovládli pátý zápas na západě Čech a zvítězili 6:2. "V detailech jsme se připravili asi líp než Plzeň. Klukům jezdí nohy, jsou úžasně připravení. Perfektně dodržují taktiku, za což bych jim chtěl hrozně moc poděkovat. Postup si vydřeli a finále si zaslouží. Teď hráči dostanou krátké volno," řekl Zábranský novinářům.

Pochvaluje si velmi dobře fungující mužstvo. "Naše výkony stojí na výkonu všech hráčů, obrovské soudržnosti celého týmu a dodržování systému. Fantastický je Marek Čiliak v bráně. Z pole bych vyzdvihnul asi Martina Erata, fantastický byl Leoš Čermák. Plzeň hrála vynikající hokej. Jsme rádi, že jsme to zvládli v pěti zápasech," prohlásil šéf Komety.

Dokázal předčit tým dalšího bývalého reprezentanta Martina Straky, který je v Plzni stejně jako on v Kometě majitelem, generálním manažerem i hlavním koučem. "Já Martina ohromně respektuju, má podle mě velký cit pro koučink. Takhle série musela bavit všechny diváky i odborníky," uvedl na adresu Straky, který před sérii přirovnal Kometu k fotbalové Barceloně.

"Neslyšel jsem to, ale pokud tohle osobnost jako Martin Straka řekne, tak mu za to děkuju. Znám ho, je to sportovec, který i přes prohru umí vyjádřit respekt k soupeři. Nebral bych to ale tak, že jsme jako Barcelona. Jeho pochvaly si ale cením," uvedl Zábranský.

Kometa loni vybojovala titul z šestého místa po základní části. Letos se v dlouhodobé části posunula o pozici výš, přesto všechny série opět začíná venku. "Naše mužstvo má ohromnou vnitřní sílu. Neděláme z toho vědu. Nechci, aby to znělo nabubřele. Do každého zápasu jdeme s pokorou, ale jsme si vědomi své velké síly a je nám jedno, kde a s kým hrajeme. Je nám jedno, jestli hrajeme doma nebo venku," prohlásil Zábranský.

Podařilo se mu poskládat tým z vítězných typů hráčů. "Ani jeden kluk nechce a neumí prohrávat. Všichni do jednoho nesnášíme prohry a děláme všechno pro to, abychom tyhle pocity nikdy nezažívali," nastínil recept na úspěch.

Klub převzal jako vlastník před 13 lety ještě v první lize a od roku 2009, kdy Brno získalo licenci na extraligu od Znojma, je Kometa ve finále už počtvrté. "Trochu nezdvořile se tady pochválím. Podívejte se, co za posledních šest let Kometa uhrála za výsledky. Tohle všechno je jen vyústění dlouhodobé dřiny. Mám pocit, že jsme stále silnější," uvedl Zábranský.

Na lavičku Komety se postavil od začátku února 2016 po rezignaci Aloise Hadamczika. "Začali jsme tým budovat daleko silnější. Potřebovali jsme chvíli čas, totálně jsme změnili systém hry. Kádr zůstal v drtivé většině od té doby pohromadě až doteď. Fungujeme jako rodina. Věříme si a myslím, že na ledě to je vidět," prohlásil.

V sobotu si užíval nejen postup do finále, ale i zisk titulu juniorů Komety. "Mužstvu jsem před zápasem říkal, že bych si moc přál, aby to byl den Komety. Jsem v klubu třináct let, ale dnešek je historickým úspěchem. Juniorka získala titul. Já ty kluky trénoval od druhé třídy, jsem na ně strašně hrdý. Každý komeťák je asi nejšťastnější, jak vůbec jde. Titul a postup do finále. Co víc si přát? Pro mě nejhezčí den v Kometě, co jsem zažil," podotkl Zábranský.

Je šťastný, kam se klub posunul. "To chce přirozeně každý majitel, generální manažer nebo hlavní trenér, aby se pořád vyhrávalo. Jsme ale nohama na zemi. Asi není takový prostor, abych povídal, co za hrůzy jsem zažíval před 13 lety, když jsem se do Brna vracel. Je to ohromná satisfakce, teď je cíl udržet to dlouhodobě," přeje si Zábranský.

Nemyslí si ale, že by bylo možné napodobit například kralování Vsetína, který v letech 1995 až 1999 vyhrál extraligu pětkrát za sebou. "Se Vsetínem to srovnávat nejde. Já tam dva roky hrál. Bylo nás tam snad jedenáct reprezentantů, bylo tam ohromné finanční zázemí. To se asi zopakovat nedá. Finance se dnes na sport a na hokej zvlášť shání strašně těžce," řekl bývalý obránce, který se Vsetínem slavil titul v roce 1999.

Nezabývá se tím, který soupeř ze série mezi Třincem a Hradcem Králové bude stát v cestě tomu, aby se v historickém pořadí šampionů Kometa osamostatnila v čele před Duklou Jihlava. "Je mi opravdu úplně jedno, s kým budeme hrát. Ať to bude Třinec nebo Hradec, připravíme se poctivě a budeme chtít vyhrát," dodal Zábranský, který bude ve volnu po semifinále relaxovat na rybách.