New York - Když jednička potká jedničku, stálo pod snímkem, na kterém Karolína Plíšková a Lucie Šafářová zvedly ukazováček. České tenistky se před grandslamovým US Open v New Yorku společně vyfotily, protože aktuálně vládnou světovým žebříčkům - Plíšková je první ve dvouhře a Šafářová ve čtyřhře.

V pondělí 21. srpna se poprvé dvě české tenistky usadily v čele žebříčků. I proto se spolu domluvily na společné fotografii a v sobotu se sešly. "Musely jsme toho využít," řekla novinářům Plíšková. "Nabízelo se to. Potkaly jsme se u Káji na hotelu. Já jsem tam jela na hráčský mítink a ona tam bydlí. Takže to bylo snadné," doplnila Šafářová.

Dvě hráčky z jedné země v čele pořadí dvouhry i čtyřhry na WTA, to je relativně unikátní počin. "Je to naprosto neuvěřitelné. Tolik zemí to nemělo. Na to, jak jsme malá země, tak můžeme být pyšní," řekla Šafářová. A ten stav nemusí vydržet dlouho. "Já nevím, jak dlouho tam zůstanu," připomněla Plíšková, která musí v New Yorku postoupit minimálně do finále, aby měla naději, že první místo dvouhry udrží.

Obě slýchají v šatně, jak na ně ostatní hráčky v dobrém volají: ahoj, jedničko. "Většinou gratulují. Je to příjemné," řekla Šafářová. Pozici nejlepší hráčky planety ale berou obě s nadhledem. "Fakt mě ta jednička nezasáhla, že bych hrála hůř. Teďka beru všechno normálně. Zůstávám nohama na zemi," řekla Plíšková.

Plíšková má na US Open od sponzora tričko s nápisem "Královna es" a především se na slavném Times Square objevila její fotografie v nadživotní velikosti. "Byla jsem se tam podívat. Je to hezký. Měla jsem radost. Jen tak někomu se nepovede dostat se na nejslavnější náměstí v New Yorku," těšilo pětadvacetiletou Plíškovou.

Žádné speciální povinnosti ani jedna z jedniček prý plnit nemusí. Plíšková natočila doma reklamu a fotila se v Torontu pro WTA. "Jinak ale nic zásadního nového nepřišlo. Dělám věci pro sponzory, dostávám žádosti o rozhovory," povídala dobře naladěná Plíšková a Šafářová doplnila: "Normálně jako ostatní, není to extrém."

Šafářová doufá, že spolu s Plíškovou inspirují mladou generaci, děti. "Které budou hrát tenis. Je třeba tenis rozvíjet. Jsme v tom dobří, tak proč v tom nepokračovat," podotkla a doplnila: "Vidím moje neteře, jak mě napodobují, chtějí hrát a tenis je baví. Doufám, že i jiné holčičky odkudkoli bude tenis bavit a naplňovat je."