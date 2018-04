Pardubice - Osmnáctiletý Filip Zadina bude mít možnost potvrdit i v seniorské hokejové reprezentaci pověst obávaného střelce, která ho provází. Kouč Josef Jandač povolal talentovaného útočníka do přípravy před mistrovstvím světa jako prvního hráče z juniorských zámořských soutěží. Zadina navíc může prožít velký debut v rodných Pardubicích.

"Z pozvánky mám úžasný pocit. Abych pravdu řekl, tak mi to ještě ani nedochází, protože jsem ještě hlavou tam, seběhlo se to tak rychle. Jsem vděčný, že můžu ukázat, co umím. A jsem už moc natěšený. Půjdu se o to porvat. Ani jsem nevěděl, že jsem první z juniorky, to je super. Chci ale zůstat na zemi a uvidím, co se stane po dvou přípravných turnajích," řekl Zadina novinářům na dnešním srazu reprezentace v Pardubicích.

Hráč, jemuž jsou předpovídány nejvyšší pozice na letošním draftu NHL, odehrál v sezoně QMJHL za Halifax Mooseheads včetně play off 66 utkání a nasázel v nich 49 gólů, k nimž přidal 45 asistencí. Zazářil na juniorském šampionátu, kde ke čtvrté příčce přispěl sedmi zásahy ve stejném počtu duelů. "Je to taková třešnička na dortu za celou sezonou," uvedl Zadina.

Telefonát od generálního manažera Jiřího Fischera nejdříve zmeškal. "Volalo mi číslo z Ameriky, tak jsem to nebral, protože jsem nevěděl, co to je. Pak jsem dostal zprávu od pana Fischera. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl dostat pozvánku, ale jsem za ni vděčný," líčil Zadina. "A že to je navíc ještě v Pardubicích? To je takový bonus. Aspoň se na mě může přijít podívat a fandit celá rodina," pochvaloval si.

Velkou radost udělal i otci Markovi, bývalému extraligovému útočníkovi. "Byl na mě pyšný a hned mi gratuloval. Říkal, že už teď jsem ho předčil, protože on si za dospělácký nároďák nikdy nezahrál. Jenže toho bohužel nepustí, ještě má v Třinci nějaké povinnosti," smál se Zadina v narážce na otcovu funkci, který u finalisty extraligy působí jako asistent kouče Václava Varadi. "Tak alespoň zbytek rodiny přijede," dodal.

Mezinárodní seniorský hokej bude jiný, než na co je zvyklý, mladý kanonýr se však odlišností neobává. "Určitě to bude rozdíl, vždyť celou sezonu jsem hrál proti juniorům. Myslím ale, že to nebude zase tak těžké. Během pár tréninků si zvyknu," věřil Zadina.

Na sraz dorazil unavený z cestování. "Nestihl jsem spoj z Toronta do Varšavy, přespal jsem na letišti na hotelu a s jinou aerolinkou jsem v letěl do Mnichova. Sice jsem dorazil trochu pozdě, ale jsem rád, že to aspoň takhle dopadlo.Za poslední dva dny jsem spal pět až šest hodin, jinak jsem furt pobíhal po letištích a hledal kufry. Jsem rád, že mi dorazily, mám výstroj, takže můžu hrát hokej," prohlásil.

Je rád, že se k odchodu za moře odhodlal. "V Halifaxu mi to vyšlo. Před sezonou jsem se já i celá rodina báli, jestli bylo dobré rozhodnutí do Kanady odejít. Zpočátku to bylo těžké, ale jsem rád, že jsem to zvládl."

Prognózy ohledně možné pozice při výběru talentů do NHL jdou mimo něj. "Teď je úplně jedno, jestli budu dvojka, trojka, čtyřka nebo pětka. Bude záležet na loterii, jaké týmy si budou volit nejdříve. A na tom, zda budou potřebovat obránce, nebo útočníka," konstatoval Zadina.

Vysněný tým nemá. "Budu hlavně rád, když mi NHL vyjde a příští, nebo pak tu další sezonu v ní budu hrát. Od dětství jsem fandil Chicagu, ale nemyslím si, že by zrovna tohle vyšlo. A kdyby ano, bylo by hodně těžké se do týmu Blackhawks dostat, protože křídla mají výborná," připomněl Zadina. "Dal jsem do sezony všechno, co jsem mohl. Každý zápas jsem se snažil hrát naplno a teď už bude na generálních manažerech, koho si vyberou. Já budu na draftu už jen divákem," doplnil Zadina.

Ještě před červnovým draftem by mohl ukázat na MS v Dánsku, že už je na seniorský hokej připravený. "Může mi to ukázat, v čem mám zlepšit svůj herní styl, jestli mám posílit vršek, nohy, být rychlejší. Je jedině plus, že se mi teď můžou ukázat moje slabiny. Jsem za to vděčný, díky tomu můžu být zase lepší," prohlásil Zadina.