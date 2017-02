Glendale (USA) - Parádní premiéru si užil v NHL český brankář Marek Langhamer. Dvaadvacetiletý rodák z Moravské Třebové vystřídal za stavu 3:1 ve 45. minutě otřesenou jedničku Mikea Smithe a sedmi zákroky pomohl udržet Arizoně výhru nad Anaheimem 3:2. V poslední vteřině Langhamer levým betonem zlikvidoval stoprocentní šanci Samiho Vatanena.

"Jsem vděčný, že jsem dostal šanci. A jsem šťastný, že jsme to udrželi," řekl deníku The Arizona Republic Langhamer, který se stal 219. českým hráčem a 16. brankářem v NHL. V této sezoně se objevil jako šestý nováček po obránci Michalu Kempném a útočnících Lukáš Sedlákovi, Ondřeji Kašem, Martinu Frkovi a Jakubu Vránovi.

Smith byl otřesený po srážce s Jakobem Silfverbergem a ve 45. minutě se rozhodl trenér Dave Tippett střídat. "Je to opravdový kliďas. Podíval jsem se na něj, když jsem se dozvěděl, že Mike (Smith) možná bude muset střídat, a řekl mu: 'Marku, možná se budeš muset protáhnout nebo tak něco.' On odpověděl: 'Já chci hlavně chytat'," vylíčil kouč.

Langhamer na vysněný start dosud čekal, přestože k němu měl opakovaně velmi blízko. Poprvé se dočkal pozvánky v druhé polovině listopadu 2015 přímo z druhé farmy z celku Rapid City Rush z ECHL. V duelu s Winnipegem kryl záda Andersu Lindbäckovi.

Další pozvánka přišla z tehdejšího záložního týmu v AHL Springfieldu na začátku března. V zápasech proti Floridě, na ledě Colorada, Vancouveru a Calgary se ale před Louise Domingueho nedostal. Pak ještě sledoval ze střídačky Smithovo počínání na ledě v dubnových utkáních v Nashvillu a San Jose.

V utkání s Anaheimem dopřály Langhamerovi pohodlnější nástup na led dvě přesilové hry Coyotes a při oslabení mu pak pomohli spoluhráči, kteří pustili na nováčka v brance jedinou střelu. "Rozkoukal jsem se a mohl jsem se uklidnit na zbytek zápasu," pochvaloval si Langhamer.

Arizona jej draftovala v roce 2012 v sedmém kole na 184. pozici. Následně zamířil z Pardubic na tři roky do juniorské WHL do Medicine Hat a od minulé sezony nastupoval bývalý mládežnický reprezentant střídavě v ECHL a AHL.

"Nevypadal nervózně. Poslední dva roky chytal v AHL. Na takovou příležitost se pravděpodobně hodně těšil. Někdy je nejlepší hráče, speciálně gólmany, jen takto do toho hodit, že ani nemají čas nad ničím přemýšlet. Prostě do toho hned skočí. Žádné hloubání celý den o tom, že je to první zápas a jaké to bude, až přijdou první střely. Zaslouží si uznání," doplnil Tippett.

Langhamer kapituloval pouze 27 sekund před koncem při power play Anaheimu. Ryan Getzlaf vypálil za levým kruhem a český gólman za dokonalou clonou Ryana Keslera sáhl lapačkou do prázdna.

Vyrovnání ale Langhamer odmítl, když jej v závěrečném tlaku z bezprostřední blízkosti nepřekonal dorážející Vatanen, jehož parádně uvolnil po předchozí střele Nicka Ritchieho Corey Perry. "První střelu jsem vyrazil, Perry to tam krásně vrátil před branku a já se snažil přesunout k druhé tyči. Měl jsem štěstí, že se mi povedlo zasáhnout," uvedl Langhamer.