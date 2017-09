Třinec (Frýdecko-Místecko) - Nikdy nepatřil k vyhlášeným střelcům a třinecký hokejista Tomáš Marcinko názor nemění ani po dalších dvou trefách do sítě Plzně. Nová posila Ocelářů má po úvodních dvou kolech na kontě čtyři branky a Slezanům se možná rodí nečekaný kanonýr.

"Já jsem vděčný za každý gól. Ale v prvním kole jsem dal dva góly a prohráli jsme. Takže to bylo absolutně zbytečné. Když nemáte výhru na kontě, góly a nahrávky jsou k ničemu," řekl devětadvacetiletý slovenský útočník, který při dřívějším extraligovém angažmá v Pardubicích dal v každé z obou sezon po sedmi gólech.

Dnešní utkání mohl klidně končit i s hattrickem na kontě. Při plzeňské power play byl s kotoučem na holi v útočném pásmu v pozici, kdy se dalo střílet do branky, kterou místo gólmana hlídal bek. Ale neskóroval.

"Asi jsem se bál více beka než brankáře a trošku jsem vymýšlel, každopádně ta akce skončila gólem Adamského. Vůbec jsme neuvažoval nad hattrickem, bylo prioritní udržet puk v pásmu a výsledek," uvedl Marcinko.

Své góly zatím dává z prostorů na brankovišti. "Snažím se pohybovat v těch místech. Byl jsem na správném místě ve správný čas," řekl Marcinko, který ale kromě důrazu ukázal i šikovnost a při gólu na 4:0 gólmana Svobodu vykoupal ukázkovou stahovačkou. "Ani nevím, co jsem tam udělal," smál se Marcinko. "Zkoušel jsem něco udělat, a skončilo to v bráně. Nebylo to nic plánované."

Góly na domácím ledě mu přinesly větší uspokojení. "Člověk si to doma více užije. Už příprava ale byla příjemná, lidi chodili i na Ligu mistrů," řekl Marcinko.

Třinec se v třetí části snažil nedopustit další bodovou ztrátu jako v Brně, kde přišel o vedení 4:2 a padl v nájezdech. "Už jsme si to nemohli dovolit ztratit. Šli jsem za vítězstvím, měli jsme respekt k soupeři a Brno pro nás v tom směru bylo poučením. Plzeň potvrdila, že bude těžkým soupeřem, dlouho odolávali, než jsme je zlomili," řekl Marcinko.