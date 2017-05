Paříž - Český útočník Michal Řepík se dočkal úlevy v podobě prvního gólu na probíhajícím světovém šampionátu. V Paříži přispěl úvodní trefou již ze třetí minuty k výhře 5:1. Dal i druhý gól, kuriózně však ve chvíli, kdy se hrálo "naprázdno", neboť předchozí trefu Romana Horáka potvrdil až s odstupem sudí u videa.

"Jsme rád, že mi to tam konečně spadlo," řekl osmadvacetiletý útočník novinářům.

Že přišel o druhou trefu, mu nijak líto nebylo. Horákovi gól přál a rozhodnutí rozhodčích doprovodil oslavným klepáním holí o mantinel. "Spíš to byla kuriozita. Už na střídačce jsme si říkali, že ta situace mohla být gólová, rozhodčí stál na tyčce, rozpažil, tak odraz od kamery při Romanově střele neviděl," popsal Řepík.

"Je to ale jedno, nezáleží na tom, kdo góly dává. Hlavně, že jsou a vyhráváme," dodal Řepík, ale připustil, že si do spoluhráče v přátelském i trochu rýpl. "Něco tam zaplatí," pousmál se Řepík. "Nějaké pivo tam dá," nastínil, jak bude mimohokejové vyrovnání vypadat.

Jeho trefa byla důležitá, vnesla klid do českých řad. "Bylo to důležité. Po Norsku, kdy jsme vyhráli až v prodloužení, jsme se chtěli soustředit hlavně na začátek, abychom tam něco dali a uklidnili se. Zaplaťpánbůh, že se to podařilo, navíc z přesilovek."

K poklidné cestě za výhrou přispělo i to, že Slovinci byli přece jen méně urputnějším sokem než ve čtvrtek Norsko. "Možná, že v první třetině to cítit bylo. Nepustili jsme je k ničemu a hráli skoro pořád u nich ve třetině. Pak jsme asi v hlavách trochu polevili a zápas se vyrovnal. Ale stejně jsme ho nějakým způsobem kontrolovali. Nějaké chyby dozadu tam přišly, toho se musíme vyvarovat," zdůraznil Řepík.

Zápas si při jasném vývoji mohli svěřenci kouče Josefa Jandače i trochu užít. "Po gólech jsme se uvolnili, nebylo to tak stresující. Ale s těmi chybami spokojeni být nemůžeme. Přečíslení, do kterých jsme je pouštěli, byla zbytečná. Vždycky je potřeba se koncentrovat na sto procent," prohlásil Řepík.

Zamlouvá se mu vyrovnanost sestavy. "Vyrovnanost v útoku tam je, navíc teď přijede ještě Vláďa Sobotka, uvidíme, jak to trenéři poskládají. Sestava vypadá na papíře dobře, hlavní je, abychom v tom pokračovali i v reálu a vyhrávali. Každá lajna může dát góly, což je dobře," řekl Řepík.

Čtvrtfinále se zdá být blízko, vlašimský rodák přesto varuje, že nelze nic vypustit. "Přiblížili jsme se mu, ale pořád chceme vyhrávat, abychom měli co nejlepší pozici. Příští zápas s Francií bude o tom, abychom nakročili k druhému místu. Navíc ona tady hraje dobře, má skvělé fanoušky. Potrénujeme a připravíme se na ni," řekl Řepík.