Chomutov - Chomutov ve 34. kole extraligy přetlačil lídra z Plzně 7:6 v prodloužení, které rozhodl Ivan Huml. Zkušený forvard elitní formace nasbíral v zápase celkem pět kanadských bodů za dva góly a tři asistence, takže velkou měrou pomohl Pirátům ke dvěma bodům.

Huml měl před duelem s Plzní na kontě sedm gólů a devět asistencí, s kterými byl daleko za svými obvyklými čísly. Proti Plzni tak nasbíral téměř třetinu bodů, jež nastřádal ve 33 předchozích zápasech. "Sezona se zatím nevyvíjí podle mých představ, protože z pohledu statistik jsem týmu moc nepomohl. Jsem rád, když se mi takhle podaří týmu ofenzivně pomoct," řekl kladenský odchovanec v rozhovoru s novináři.

Vítěznou trefu si připsal v 62. minutě, kdy prostřelil Alexandra Hyláka do horní části branky. "Byla to situace dva na jednoho, ale obránce mi vzal přihrávku a nechal mě střílet téměř z osy, takže jsem nemohl nic velkého vymýšlet. Vystřelil jsem a puk šel se štěstím o tyčku do brány," popsal Huml.

Piráti po necelých osmi minutách prohrávali s lídrem tabulky 0:2, ale ještě do konce první dvacetiminutovky vyrovnali. "Nám pomohlo, že už na začátku první třetiny jsme prohrávali 0:2. Najednou jsme z ničeho nic srovnali a vyrovnali téměř ztracený zápas, takže jsme si před třetí třetinou řekli, proč bychom zase nemohli dát rychlé dva góly."

To se svěřencům trenéra Růžičky povedlo, jelikož v čase 57:00 ukazovala světelná tabule vyrovnaný stav (5:5). "Klíčový byl gól na začátku třetí třetiny hned v prvním střídání, když jsme dali na 3:5. Nastartoval nás. Zbytek třetiny jsem tlačili, z čehož vyústily další góly. Ale zase nás mrzí koncovka, dvě minuty před koncem vedeme 6:5 a inkasujeme z takové střely. Není to poprvé, ale po tom průběhu jsme strašně rádi za dva body," uvedl šestatřicetiletý útočník a nastínil situaci posledních dvou minut duelu, ve kterých poslal střetnutí do prodloužení David Stach.

Do sestavy se po zranění vrátil Dávid Skokan, jenž získal pět kladných bodů za účast na ledě, jeden gól vstřelil a na dva přihrál. "Dávid Skokan se vrátil po zranění a odehrál úžasné utkání. Našemu týmu dá vždycky hrozně moc energie. Proti Plzni řádil, vybojoval hodně puků a zařídil tři góly, takže jeho návrat nám hodně pomohl," vyzdvihl Huml.