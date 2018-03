Hradec Králové - Hokejisté Liberce třetí medaili za sebou v extralize nezískají. I po nevydařené první polovině sezony sice sahali Bílí Tygři při vedení 3:2 na zápasy proti druhému týmu základní části Hradci Králové po postupu do semifinále, ale Mountfield vývoj otočil. Kapitán Liberce Martin Ševc ale byl na svůj tým pyšný, jak se s náročným ročníkem popral.

"Myslím, že se nemáme za co stydět. Předvedli jsme super výkon. Sezona se pro nás vyvíjela nešťastně, první půlku jsme opravdu nehráli dobře a byli jsme ve spodních patrech tabulky až do olympijské pauzy. Ale dotáhli jsme to až do sedmého zápasu ve čtvrtfinále, tak jsme odvedli kus výborné práce a jsem na tým pyšný," řekl Ševc novinářům.

Liberec šestý duel doma i dnešní rozhodující prohrál shodně 1:2. "Vím, že to možná bude znít blbě, ale cítím, že jsme ve všech sedmi zápasech byli lepší tým. Hradec byl ale prostě šikovnější a důraznější v zakončení v předbrankovém prostoru, proto vyhrál čtyři zápasy a my jen tři. My jsme měli být důraznější, když z posledních dvou zápasů dáme za šest třetin dva góly, tak se těžko vyhrává," podotkl šestatřicetiletý kladenský odchovanec.

Úvodní brance zápasu, o kterou se postaral v přesilové hře ve 34. minutě Petr Koukal, předcházelo sporné vyloučení. Radek Smoleňák při signalizovaném ofsajdu napadal Dominika Lakatoše a ten mu vysekl hokejku. Byl vyloučen na dvě minuty a Bílí Tygři se zlobili, že měla být hra přerušena.

"K tomu je těžko něco říct. Ani nemůžu, i když bych jim to stejně nezaplatil, protože někomu cpát peníze do kapsy nebudu," uvedl k situaci Ševc v narážce za hrozbu pokuty za vyjádření na adresu rozhodčích v den utkání.

"Ale ani se k tomu nechci vyjadřovat. Myslím, že jsou k tomu kompetentní lidi, teda jestli vůbec jsou. Já si bohužel myslím, že nejsou. Ale to je jedno, to už není moje věc. Oni si s tím musí poradit. Já ne," doplnil Ševc.

Přiznal ale, že se Liberec nechal reakcí na sporné okamžiky unést. "Je to na škodu, ale kdo dělal nějaký sport, tak ví, že do sportu prostě emoce patří. Taky je to o tom, kdo je víc uhlídá. My jsme prostě ten pocit křivdy viděli a špatně jsme s tím naložili. Měli jsme to přetavit více do naší hry než do povídání a frustrace," prohlásil Ševc.

Mistr z roku 2016 a obhájce stříbra ale podle svého kapitána sezonu, v které došel i do semifinále Ligy mistrů, nemůže hodnotit pozitivně. "Já, a myslím, že i celý klub, máme nejvyšší ambice a jako úspěch to rozhodně nebereme," uvedl Ševc.

Po jeho boku se dostal do skvělé formy jednadvacetiletý obránce Filip Pyrochta, který v play off stihl nasbírat v 10 zápasech osm bodů za osm asistencí. "Je to o tom, aby si ti kluci začali věřit. Tady v Liberci ti mladí kluci příležitost dostávají a já jsem za to rád. Když jim nebudeme dávat šanci, nedáme jim prostor a nenecháme je hrát, tak v českém hokeji mít kreativní hráče nebudeme. Myslím, že je máme, ale zabíjíme je," podotkl Ševc.

Čtyřnásobný šampion švédské ligy s Färjestadem a Skellefteou zamířil do Liberce před třemi roky a poprvé si s ním na konci svého tříletého kontraktu nezahraje finále. O budoucnosti neměl bezprostředně po utkání jasno. "Vůbec netuším," konstatoval Ševc.