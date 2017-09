Kluž (Rumunsko) - Při řadě absencí basketbalové fanoušky vylekala informace, že kvůli zdravotním potížím největší hvězda české reprezentace Tomáš Satoranský nemůže absolvovat v Lotyšsku generálku na mistrovství Evropy. Nyní už ale rozehrávače Washingtonu Wizards v NBA sval netrápí a lídr týmu se cítí připravený táhnout výběr trenéra Ronena Ginzburga za úspěchem na šampionátu.

"Jsem na sto procent připravený. Na dva dny byl za mnou fyzioterapeut z Washingtonu. Hodně mi pomohl, docházel jsem i na terapie. Bylo dobře, že jsem nejel do Lotyšska a raději se připravoval na tento turnaj, na kterém záleží," řekl Satoranský v rozhovoru pro české novináře v Kluži, kde v pátek Češi vstoupí do turnaje.

"Že za mnou přijel člověk z Washingtonu, to byla spíše náhoda. Sešlo se to tak, že jeho příjezd byl naplánovaný zrovna na dobu, kdy jsem ho nejvíc potřeboval," dodal.

Jeho zdraví je o to důležitější, že při absenci vítěze Euroligy Jana Veselého a dalších zkušených hráčů bude po boku kapitána Jiřího Welsche zodpovědnost na jeho bedrech a měl by být hlavní hvězdou.

"Budu se snažit tu zodpovědnost rozhodit mezi více hráčů. Máme tu velice kvalitní hráče, kteří mohou být dost nebezpeční, když jsou agresivní. Tlak chci, aby zůstal na mně, ale zodpovědnost musí být na celém týmu," prohlásil odchovanec pražského USK. "Jsem rád, že je tu Jirka Welsch, který toho zažil nejvíce z nás všech a v těch těžkých zápasech nám může hodně pomoct," dodal.

Uvědomuje si, že fanoušci od něj očekávají dobré výkony, ale tlak si na sebe vytváří sám, jelikož touží ukázat, že si v NBA zaslouží více minut, než dostával v nováčkovské sezoně.

"Bude záležet na tom, jak se s tlakem vypořádám. Budu muset hrát lépe než v přípravě, kdy moje hra nebyla taková jako dřív v nároďáku a ještě to nebylo ono. Ale už mám za sebou velmi těžké zápasy v nároďáku, takže se toho nebojím," řekl odhodlaně.

Jelikož je hráčem NBA a hlavním lídrem týmu, soupeři si na něj v přípravě dávali ještě větší pozor než v minulosti. "Týmy mě hodně chtějí dostat od míče, zdvojují mě, hrají na mě presink, aby míč vyvážel někdo jiný. Ale nemyslím si, že by soupeři byli na mě namotivovaní kvůli tomu, že jsem hráč NBA," mínil.

Po 24 hodinách v Kluži má zatím jen pozitivní dojmy. "Jsem mile překvapený organizací. Hala je krásná, hotel je také super, i jídlo. Vše šlape a nemůžeme si na nic stěžovat. Jsem zvědavý, jak to bude s návštěvností. Někdo říkal, že má být vyprodáno," prohlásil Satoranský.

Díky působení v zámoří mohl mluvit i s rumunskou basketbalovou legendou Gheorghem Muresanem, s 231 centimetry jedním z nejvyšších hráčů historie, který hrával stejně jako on za Washington. "Po zápase se San Antoniem se potkal se mnou a (Španělem) Pauem Gasolem. To už jsme věděli, že budeme oba tady v Kluži. Povyprávěl nám o městě a popřál štěstí. Říkal, že je to basketbalové město, kde nás budou fanoušci milovat, tak jsem na to zvědavý," dodal Satoranský.

Právě s domácím Rumunskem vstoupí Češi v pátek do turnaje a proti hlavnímu outsiderovi skupiny C potřebují vyhrát, pokud chtějí pomýšlet na postup do play off. "Pro nás je to možná nejdůležitější utkání turnaje, protože rozhodne o tom, jak se to pro nás bude vyvíjet. Podle toho se určí rozložení sil ve skupině," prohlásil Satoranský.